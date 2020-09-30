Константин Яковлев о Левченко: «Это уже опускание не в 90-е, а в 37-е годы. Много знал об угрозах, которые ей поступали»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Константин Яковлев рассказал об угрозах, которые поступали в адрес баскетболистки Елены Левченко.

«Все эти люди, которые угрожали спортсменам, вылезли в СМИ. Мы не называли конкретно их фамилии. Они потихоньку начали выступать с заявлениями. Портной, Рыбак высказался. Вся Беларусь смеется над тем, что он говорит. Сообщество спортсменов смеется над этими нелепыми высказываниями. Они выглядят, как какое-то оправдание.

То, что мы видим с Леной, это уже опускание не в 90-е, а в 37-е годы. Мы с Леной тесно общались. Много знал об угрозах, которые ей поступали. Скоро все узнают, кто такой был Максим, про которого она говорила. Что это за человек. Аудиозапись сохранена. Лена успела передать ее журналистам. Она сказала, что если ее забирают, то все угрозы будут вскрываться. Такая вот информация», – сказал Яковлев.

«Максим был не из мира спорта, а из МВД. Остальное оставим на суд этой аудиозаписи», – добавил Егор Мещеряков.