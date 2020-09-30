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Герасименя об инаугурации Лукашенко: «Очень не по-людски. Тихо, скрытно, как преступники. Иначе не назовешь»
30.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская пловчиха
«Без комментариев. Сложно сказать, как это можно назвать. Учитывая, что даже большинство присутствующих там, не знали об инаугурации. Очень не по-людски. Тихо, скрытно, как преступники. Иначе не назовешь.
Никто о мероприятии не знал, прошло в закрытом помещении и агрессивно настроенные правоохранительные органы, если их еще можно так назвать. Мы видели, что людей просто избивают, ловят. Это дикость, это беспредел. Мы боремся против этого», – сказала Герасименя.
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Герасименя об инаугурации Лукашенко: «Очень не по-людски. Тихо, скрытно, как преступники. Иначе не назовешь»
Белорусская пловчиха Александра Герасименя высказалась о тайной инаугурации Александра Лукашенко.
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