Герасименя об инаугурации Лукашенко: «Очень не по-людски. Тихо, скрытно, как преступники. Иначе не назовешь»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская пловчиха высказалась о тайной инаугурации .

«Без комментариев. Сложно сказать, как это можно назвать. Учитывая, что даже большинство присутствующих там, не знали об инаугурации. Очень не по-людски. Тихо, скрытно, как преступники. Иначе не назовешь.

Никто о мероприятии не знал, прошло в закрытом помещении и агрессивно настроенные правоохранительные органы, если их еще можно так назвать. Мы видели, что людей просто избивают, ловят. Это дикость, это беспредел. Мы боремся против этого», – сказала Герасименя.