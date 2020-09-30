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«Я/МЫ Алена Леўчанка». Жители Минска поддержали арестованную баскетболистку
30.09.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Жители Минска поддержали арестованную баскетболистку Елену Левченко.
Кроме того, жители района Запад также вышли поддержать спортсменку,
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Жители Минска поддержали арестованную баскетболистку Елену Левченко.
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