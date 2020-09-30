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Сергей Долидович: «Сегодня была осуждена Левченко. За свою гражданскую позицию. За любовь к Родине. Лена – держись!»

30.09.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский лыжник Сергей Долидович высказался на тему ареста баскетболистки Елены Левченко.

«Сегодня на 15 суток ареста была осуждена (посажена в тюрьму!) одна из лучших наших баскетболисток Елена Левченко. За свою гражданскую позицию. За любовь к Родине. Лена – держись!», – написал Долидович в Facebook.

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович высказался на тему ареста баскетболистки Елены Левченко.
 
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