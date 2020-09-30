Сергей Долидович: «Сегодня была осуждена Левченко. За свою гражданскую позицию. За любовь к Родине. Лена – держись!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский лыжник высказался на тему ареста баскетболистки Елены Левченко.

«Сегодня на 15 суток ареста была осуждена (посажена в тюрьму!) одна из лучших наших баскетболисток Елена Левченко. За свою гражданскую позицию. За любовь к Родине. Лена – держись!», – написал Долидович в Facebook.