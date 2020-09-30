Константин Яковлев: «Не хочу называть это властью, потому что это режим. Надо говорить откровенно. Нас все равно всех могут забрать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Константин Яковлев прокомментировал высказывание о том, что спорт – вне политики.

– А как же тезис, что спорт вне политики?

– Так нас в эту политику сами затягивают. Этот режим, который сейчас в стране, сам нас тянет – и потыкает этим. А что такое политика? Это плохо быть в политике? Мне кажется, это очень даже хорошо. Чем больше людей интересуется политикой, тем лучше.

Может быть, не было бы того, что сейчас происходит. Вот этого беспредела, который творится на каждом шагу, на каждом углу, в каждом суде, в каждом дворе, в каждом кафе. Не удивлюсь, если сейчас эту дверь откроет товарищ майор и всех нас упакует.

Важна солидарность. Сейчас шли на эфир. Люди узнают, подходят, благодарят. Передают огромный привет Лене. Когда она выйдет, то тоже услышит это. Нас все поддерживают и понимают. Это дает нам силы идти дальше и не останавливаться, высказываться более жестко и более конкретно. Если раньше мы больше молчали, ждали какой-то реакции режима. Не хочу называть это властью, потому что это режим. Надо говорить откровенно. Нас все равно всех могут забрать, – сказал Яковлев.