«МЮ» начал переговоры с «Барсой» по Дембеле. Клуб уже контактировал с агентами игрока

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле .

По информации журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы начали переговоры с каталонским клубом по вопросу о переходе игрока. «Юнайтед» хочет взять француза в аренду.

«МЮ» уже связывался с агентами футболиста и прикладывает много усилий, чтобы убедить Дембеле сменить клуб.

Сделку по полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо руководство «Юнайтед» поставило на паузу. Вчера дортмундский клуб отклонил предложение «МЮ» в размере 80+20 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не видит Дембеле в составе команды. Однако сегодня специалист заявил, что рассчитывает на игрока.