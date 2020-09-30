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«Бавария» победила «Боруссию» в Суперкубке Германии, в 8-й раз выиграв трофей
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в Мюнхене прошел матч за Суперкубок Германии. Сделавшая золотой дубль «Бавария» выиграла у вице-чемпиона страны «Боруссии» Дортмунд (3:2).
В прошлом году во встрече этих же команд победили дортмундцы и прервали трехлетнюю серию побед мюнхенцев в Суперкубке.
«Бавария» вела со счетом 2:0, но «Боруссия» сумела сравнять счет благодаря голам Брандта и Холанда. Победный мяч на 82-й минуте забил Йозуа Киммих.
Для «Баварии» это 8-я победа в Суперкубке Германии.
Суперкубок Германии
- Дата проведения
-
30 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
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1:0 –
18 Толиссо,
2:0 –
32 Мюллер,
2:1 –
39 Брандт,
2:2 –
55 Холанд,
3:2 –
82 Киммих.
Бавария –
Нойер, Зюле, Павар (Ричардс, 76), Дэвис, Люка Эрнандес, Толиссо, Киммих, Коман (Гнабри, 54), Хави Мартинес (Мусиала, 84), Мюллер, Левандовски (Зиркзее, 83).
Боруссия Д –
Хитц, Менье (Шульц, 67), Хуммельс (Пишчек, 76), Аканджи, Пасслак, Брандт (Беллингем, 76), Джан, Дилэйни, Дауд, Ройс (Рейна, 72), Холанд (Рейньер, 68).
- Предупреждение:
-
Люка Эрнандес
(66).
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Сегодня в Мюнхене прошел матч за Суперкубок Германии.
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