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«Бавария» победила «Боруссию» в Суперкубке Германии, в 8-й раз выиграв трофей

01.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Мюнхене прошел матч за Суперкубок Германии. Сделавшая золотой дубль «Бавария» выиграла у вице-чемпиона страны «Боруссии» Дортмунд (3:2).

В прошлом году во встрече этих же команд победили дортмундцы и прервали трехлетнюю серию побед мюнхенцев в Суперкубке. 

«Бавария» вела со счетом 2:0, но «Боруссия» сумела сравнять счет благодаря голам Брандта и Холанда. Победный мяч на 82-й минуте забил Йозуа Киммих.

Для «Баварии» это 8-я победа в Суперкубке Германии.

Суперкубок Германии

Бавария – Боруссия Д 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
30 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Толиссо, 2:0 – 32 Мюллер, 2:1 – 39 Брандт, 2:2 – 55 Холанд, 3:2 – 82 Киммих.
БаварияНойер, Зюле, Павар (Ричардс, 76), Дэвис, Люка Эрнандес, Толиссо, Киммих, Коман (Гнабри, 54), Хави Мартинес (Мусиала, 84), Мюллер, Левандовски (Зиркзее, 83).
Боруссия ДХитц, Менье (Шульц, 67), Хуммельс (Пишчек, 76), Аканджи, Пасслак, Брандт (Беллингем, 76), Джан, Дилэйни, Дауд, Ройс (Рейна, 72), Холанд (Рейньер, 68).
Предупреждение:
Люка Эрнандес (66).

 

 
 
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Сегодня в Мюнхене прошел матч за Суперкубок Германии.
 
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