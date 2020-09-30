«Бавария» победила «Боруссию» в Суперкубке Германии, в 8-й раз выиграв трофей

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Мюнхене прошел матч за Суперкубок Германии. Сделавшая золотой дубль «Бавария» выиграла у вице-чемпиона страны «Боруссии» Дортмунд (3:2).

В прошлом году во встрече этих же команд победили дортмундцы и прервали трехлетнюю серию побед мюнхенцев в Суперкубке.

«Бавария» вела со счетом 2:0, но «Боруссия» сумела сравнять счет благодаря голам Брандта и Холанда. Победный мяч на 82-й минуте забил Йозуа Киммих.

Для «Баварии» это 8-я победа в Суперкубке Германии.

Суперкубок Германии