Синяя майка и вычет 4 худших результатов в сезоне: IBU внес изменения в правила Кубка мира по биатлону

Источник материала: Tribuna.com

Международный союз биатлонистов ( IBU ) внес ряд изменений в правила проведения этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Национальные федерации смогут заявить на первые три этапа Кубка мира сезона-2020/21 двух спортсменов без выполнения квалификационных требований на Кубке IBU. При этом количество квот на стартовые этапы Кубка мира остается прежним.

Из результатов личных гонок Кубка мира и Кубка IBU будут вычтены 4 худших результата вместо двух. Это же правило будет распространяться и на Кубок наций.

Два этих правила являются временными и будут действовать в сезоне-2020/21.

IBU ввел еще одну призовую майку – темно-синюю. Она предназначена для лучших биатлонистов, которым еще не исполнилось 25 лет до 31 декабря. В конце сезона обладатели темно-синей майки получат награду «До 25», которая заменит премию «Новичок года».

Помимо этого, были внесены изменения в формат проведения суперспринта. Размер круга в гонке теперь будет составлять 1,5 км, запасных патронов не будет. Тест измененной дисциплины зимой проводиться не будет из-за сокращенного сезона Кубка IBU.

Также была скорректирована система штрафов за нарушения на огневом рубеже, в частности – за стрельбу по чужой мишени и неправильный выбор стрелкового коридора в гонках, где произвольный выбор стрелкового коридора запрещен. Эти нарушения больше не будут приводить к автоматической дисквалификации.