Адвокат Левченко: «Все замечания суд проигнорировал. В решении указано, что максимальный срок по той причине, что общественная опасность установлена»

Источник материала: Tribuna.com

Адвокат баскетболистки Елены Левченко Михаил Кирилюк рассказал о судебной системе в стране.

«Начинается заседание, озвучиваются материалы дела, фотографии. Я говорю, что хочу вызвать в суд лицо, которое вело этот административный процесс. Они вызывать отказываются. Почему я его хочу вызвать? Потому что административный протокол основывается на фото, которое размещено в общем доступе. В «Прессболе». А там одиночное фото. Елена Левченко на фоне некого дома на проспекте Независимости. Я говорю в суде: а как одиночное фото человека позволяет его обвинить в участии в несанкционированных массовых мероприятиях? Где тут массовость? Они спрашивают: «Так а зачем вы хотите человека вызвать?» Потому что его слова, которые записаны в протоколе, не совпадают с тем, что я вижу своими глазами. Мне в ходатайстве, естественно, отказывают.

Далее размещен баннер из Instagram Левченко, где большая растяжка с лозунгом. За растяжкой несколько лиц: кто-то в масках, кто-то без масок. Я, например, знаком с Еленой Левченко, но если бы меня как свидетеля попросили давать показания с пониманием уголовной ответственности, я бы сказал, что не уверен, она это или не она. Как можно говорить, если эта точка на полсантиметра, лицо какое-то, это она? Я не уверен, что это она. И скажите, как эта надпись «Спортсмены с народом»… А там ведь в административном протоколе состав правонарушения указывает о том, что это участие в массовом мероприятии в знак протестов против результатов выборов. Как сделан вывод, что «Спортсмены с народом» – это против результатов выборов? Это все проигнорировано.

В самом конце говорю: высокий суд, у меня в телефоне звонок от Лены Левченко в 7 часов 10 минут. В протоколе написано, что она задержана в 7:20. Но она в 7:10 мне позвонила и сказала, что ее задержали и везут в Ленинский РОВД. Как она могла знать до задержания, куда ее везут и кто ее задерживает? Как минимум такое дело должно быть отправлено на доработку, поскольку данные, очевидно, неверные.

Все замечания проигнорированы. Суд ушел в совещательную комнату выносить решение. Решение известно – 15 суток. В решении указано, что максимальный срок по той причине, что общественная опасность установлена. Каким образом сделан вывод об общественной опасности? Там указано только то, что у Елены были административные правонарушения за нарушение правил дорожного движения. Нет человека в зале суда, у которых не было бы нарушений ПДД. Хоть раз каждый в неположенном месте переходил дорогу.

Сигнал такой дан: если ты активно участвуешь в политической жизни и если ты медийное лицо, используешь своей медийный вес для этого, значит, «максималка» для тебя. Во-вторых, многое говорят обстоятельства задержания. Ленинский РОВД находится в городе Минске. Лена Левченко живет в городе Минске. Ничего не мешало, составив протокол вчера, просто приехать к ней домой. Либо не приехать – позвонить или написать СМС: «Явитесь завтра по вызову милиции. Вы не летите никуда, иначе оформим «привод». Уверен, Елена, как законопослушный гражданин, выполнила бы все предъявленные требования. Но специально за ней ехал экипаж милиции из Минска в аэропорт, 35 километров, чтобы взять именно перед багажной лентой. Наверное, чтобы продемонстрировать: ты поедешь в отпуск именно тогда, когда мы этого захотим. Чтобы человек не имел возможности билеты обменять. Это настолько мелочно, что даже обсуждать не хочется», – рассказал Кирилюк.