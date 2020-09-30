Месси обратился к болельщикам: всегда действовал во благо команды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что готов нести ответственность за свои ошибки, но все его действия были во благо команды, пишет Sport.es .

33-летний нападающий в сентябре принял решение остаться в "Барсе". Перед этим СМИ писали о его намерении уйти из команды на фоне плохих отношений с президентов клуба Хосепом Бартомеу. Аргентинец собирался продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".

"После стольких разногласий я хочу положить конец всему. Все болельщики "Барселоны" должны объединиться и верить, что лучшее впереди. Я отвечаю за свои ошибки, и если я их совершил, то только для того, чтобы сделать "Барселону" лучше и сильнее. Единственный способ достичь целей - проявлять энтузиазм, двигаться вместе в одном направлении", - сказал Месси.

Аргентинец обратился к болельщикам "сине-гранатовых".

"Если кому-либо из вас в какой-то момент может не понравиться то, что я сказал или сделал, не сомневайтесь: я всегда действовал, желая клубу самого лучшего", - добавил он.