Макгрегор анонсировал благотворительный бой с Пуарье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в своем микроблоге в Twitter анонсировал благотворительный поединок с американцем Дастином Пуарье.

Встреча спортсменов состоится 12 декабря 2020 года в Дублине.

"Спарринг-матч по правилам смешанных боевых искусств (MMA) в поддержку благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Пуарье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен. Все пожертвования приветствуются", - написал Макгрегор.

В июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. До этого он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020-го победил нокаутом американца Дональда Серроне. Всего 32-летний ирландец в MMA одержал 22 победы, потерпел четыре поражения. На счету 31-летнего Пуарье 26 побед при шести поражениях.

Напомним, в сентябре 2014 года Макгрегор победил Пуарье техническим нокаутом на второй минуте первого раунда.