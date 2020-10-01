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"Динамовское" дерби: минчане встретятся с рижскими одноклубниками
01.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня в гостях против рижских одноклубников и завершат вторую выездную серию в КХЛ, сообщает Sputnik.
До последнего судьба матча висела на волоске: рижане, как заявлял их директор,
Минчане гусарским наскоком продолжают путешествовать в "регулярке". В последней игре "зубры" укрепили свои позиции в Западной конференции,
У рижских одноклубников дела обстоят гораздо хуже. Хоккеисты находятся на последней строке Западной конференции, заработав за семь матчей всего лишь три очка (1 виктория и 6 неудач).
Начнется встреча в 18:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".
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Минчане продолжают победное шествие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, заработав шесть побед подряд. У рижан дела обстоят гораздо хуже.
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