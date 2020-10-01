"Динамовское" дерби: минчане встретятся с рижскими одноклубниками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня в гостях против рижских одноклубников и завершат вторую выездную серию в КХЛ, сообщает Sputnik.

До последнего судьба матча висела на волоске: рижане, как заявлял их директор, ушли до 5 октября на карантин . Дело в том, что в стане латвийской команды сообщалось о десяти случаях инфицирования COVID-19. Но во вторник, 29 сентября, в пресс-службе "зубров" заверили: "Матч состоится в соответствии с календарем Континентальной хоккейной лиги".

Минчане гусарским наскоком продолжают путешествовать в "регулярке". В последней игре "зубры" укрепили свои позиции в Западной конференции, обыграв череповецкую "Северсталь" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Подопечные Крэйга Вудкрофта располагаются на третьем месте, набрав 16 баллов в десяти играх (8 побед и два поражения).

У рижских одноклубников дела обстоят гораздо хуже. Хоккеисты находятся на последней строке Западной конференции, заработав за семь матчей всего лишь три очка (1 виктория и 6 неудач).

Начнется встреча в 18:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".