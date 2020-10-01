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Лига Европы. Плей-офф. Брестское «Динамо» против «Лудогорца»
01.10.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня брестское «Динамо» и «Лудогорец» на стадионе «Динамо» проведут матч за выход в групповой этап Лиги Европы.
Лига Европы
Квалификация
Плей-офф
Победитель матча выйдет в групповой этап Лиги Европы.
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Сегодня брестское «Динамо» и «Лудогорец» на стадионе «Динамо» проведут матч за выход в групповой этап Лиги Европы.
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