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Лига Европы. Плей-офф. Брестское «Динамо» против «Лудогорца»

01.10.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня брестское «Динамо» и «Лудогорец» на стадионе «Динамо» проведут матч за выход в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы

Квалификация

Плей-офф

Динамо Брест Беларусь – Лудогорец Болгария
Дата проведения
1 октября, 21.00, «Динамо»
превью матча текстовый онлайн статистика

Победитель матча выйдет в групповой этап Лиги Европы.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня брестское «Динамо» и «Лудогорец» на стадионе «Динамо» проведут матч за выход в групповой этап Лиги Европы.
 
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