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Главный тренер «Лудогорца»: «Динамо-Брест» сильно в нападении. Они показали это в матче против БАТЭ. Но наша цель – победить и попасть в группу Лиги Европы»
01.10.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Лудогорца» Павел Врба поделился ожиданиями от матча против брестского «Динамо».
«У нас нет опасений, мы уважаем соперника «Динамо-Брест». Мы смотрели много их матчей. Мы понимаем, что все решается в одном матче. Некогда будет исправлять ошибки. Только этот матч решит, кто попадет в группу. Я верю, что это будем мы.
Мы смотрели их последние матчи – как в Европе, так и в чемпионате. У них качественные игроки, они сильны в нападении. Они показали это против БАТЭ. Но наша цель – победить и попасть в группу Лиги Европы.
Я уже играл в Беларуси и побеждал (в 2011 году победа над БАТЭ – прим) Я надеюсь, что удача с нами и не отвернется от нас», – сказал Врба.
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Главный тренер «Лудогорца»: «Динамо-Брест» сильно в нападении. Они показали это в матче против БАТЭ. Но наша цель – победить и попасть в группу Лиги Европы»
Главный тренер «Лудогорца» Павел Врба поделился ожиданиями от матча против брестского «Динамо».
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