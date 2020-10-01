Главный тренер «Лудогорца»: «Динамо-Брест» сильно в нападении. Они показали это в матче против БАТЭ. Но наша цель – победить и попасть в группу Лиги Европы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Лудогорца» Павел Врба поделился ожиданиями от матча против брестского «Динамо».

«У нас нет опасений, мы уважаем соперника «Динамо-Брест». Мы смотрели много их матчей. Мы понимаем, что все решается в одном матче. Некогда будет исправлять ошибки. Только этот матч решит, кто попадет в группу. Я верю, что это будем мы.

Мы смотрели их последние матчи – как в Европе, так и в чемпионате. У них качественные игроки, они сильны в нападении. Они показали это против БАТЭ. Но наша цель – победить и попасть в группу Лиги Европы.

Вы прекрасно знаете, что последние 10 лет «Лудогорец» практически регулярно играет в группах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Цель – добиться этого и сейчас.

Я уже играл в Беларуси и побеждал (в 2011 году победа над БАТЭ – прим) Я надеюсь, что удача с нами и не отвернется от нас», – сказал Врба.