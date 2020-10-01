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Арямнов о задержании Левченко: «Не знаю, насколько именно тот митинг был мирным и что там происходило, но на самом деле печально, что у нас на мирных митингах задерживают»

01.10.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Штангист Андрей Арямнов, чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине, высказался об уличных протестах, силовиках в балаклавах и аресте Елены Левченко.

- Как бы вы прокомментировали задержание Елены Левченко?

– Не знаю, насколько именно тот митинг был мирным и что там происходило, но на самом деле печально, что у нас на мирных митингах задерживают. Все-таки уже не первый раз слышно о таких моментах. Это печально.

- Как вы относитесь к демонстрациям на белорусских улицах?

– Я считаю, что каждый член нашего общества должен высказывать по своей Конституции то, что хочет. Считаю, что президент должен услышать народ и идти на диалог. Всё-таки дать то, что он обещал, — и я думаю, митинги прекратятся.

- А вы участие в мирных митингах принимаете?

– Я стараюсь быть аполитичным. У меня сейчас очень много работы, я тренируюсь, тренирую. Сейчас нахожусь на учебно-тренировочных сборах в Стайках. Тут нет времени особо, чтобы ходить на митинги. Но, в принципе, сложившаяся ситуация меня не радует.

- Вы уроженец Борисова. Как у вас в городе, есть протестное движение?

– На выходных, когда я был в Борисове, была большая акция протеста. Люди шли по пешеходной зоне, собралась длинная очередь протестующих. Там, где я был, я не замечал чего-то вызывающего. Люди спокойно идут, несут какие-то флаги. Я не видел никаких жёстких протестов своими глазами. В интернете, конечно, я видел их достаточно.

- Как можно расценивать задержания протестующих людьми в форме без опознавательных знаков?

– Если задерживает человек без опознавательной формы, то я считаю, что это бандит. Потому что правоохранитель всегда должен быть одет по форме. Даже если он на задании, должна быть хотя бы полевая форма. Я считаю, что это, наверное, какие-то бандиты. Я бы сопротивлялся, если бы меня задерживали люди без формы. Я думаю, что им было бы нелегко меня задержать, – сказал Арямнов.

 
 
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Штангист Андрей Арямнов, чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине, высказался об уличных протестах, силовиках в балаклавах и аресте Елены Левченко.
 
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