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«Барса» сыграет с «Ювентусом» в группе ЛЧ, «Бавария» – с «Атлетико». Жеребьевка!
01.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Начало в 18:00 по белорусскому времени.
Прямо сейчас проходит формирование групп:
Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив».
Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер»,
Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»,
Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд».
Группа Е: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»,
Группа F: «Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Брюгге»,
Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев,
Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул»,
Корзина 4: «Боруссия» Менхенгладбах, «Ференцварош».
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Сегодня в Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
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