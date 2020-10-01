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«Барса» сыграет с «Ювентусом» в группе ЛЧ, «Бавария» – с «Атлетико». Жеребьевка!

01.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Начало в 18:00 по белорусскому времени.

Прямо сейчас проходит формирование групп: 

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив».

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер»,

Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель», 

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд».

Группа Е: «Севилья», «Челси», «Краснодар»,  «Ренн», 

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио»,  «Брюгге»,

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев,

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул»,

 

 

 

Корзина 4:  «Боруссия» Менхенгладбах,  «Ференцварош».

 

 
 
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Сегодня в Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
 
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