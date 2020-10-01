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Драгун поддержал Левченко: «Я всегда восхищался твоей игрой за сборную. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа»

01.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Один из лидеров БАТЭ Станислав Драгун поддержал баскетболистку Елену Левченко.

«Лена, держись. Я всегда восхищался твоей игрой за сборную. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа», – записал Драгун в сторис инcтаграма.

Баскетболистка Елена Левченко была задержана в аэропорту перед  запланированным вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день состоялся суд. Елена осуждена на 15 суток по статье «участие в несанкционированном митинге» и «неповиновение милиции».

 
 
 
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Поддержка Елены Левченко не знает границ

 
 
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