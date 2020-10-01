Драгун поддержал Левченко: «Я всегда восхищался твоей игрой за сборную. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа»

Источник материала: Tribuna.com

Один из лидеров БАТЭ Станислав Драгун поддержал баскетболистку Елену Левченко.

«Лена, держись. Я всегда восхищался твоей игрой за сборную. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа», – записал Драгун в сторис инcтаграма .

Баскетболистка Елена Левченко была задержана в аэропорту перед запланированным вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день состоялся суд. Елена осуждена на 15 суток по статье «участие в несанкционированном митинге» и «неповиновение милиции».