Долголевец: профессиональный бокс зажигает кровь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Долголевец осенью 2019 года сообщил о переходе на профессиональный ринг. Уже 29 февраля в Минске спортсмен дебютировал на крупном турнире MGC: Live 2 Fight. Бой получился недолгим и полностью прошел под диктовку Долголевца. В середине первого раунда он отправил своего соперника украинца Богдана Земляного в нокдаун. Но тот решил испытать удачу и продолжил бой. Итог – угол Земляного выбросил белое полотенце. А совсем недавно 30-летний боксер в своем третьем противостоянии завоевал свой первый титул - чемпионский пояс IBF Eurasia в Казани. О детстве, семье и Олимпиаде – в интервью Sputnik.

Трудное детство

Отец Михаила никогда не занимался спортом, но взгляды у него были консервативные: улица воспитает или спорт. Выбор пал на последнее.

"В то время альтернативы в Солигорске особо не существовало, и свернуть на кривую дорожку можно было легко. Так я пришел в секцию бокса", - вспоминает Долголевец.

В юности чемпион вел себя достаточно агрессивно, о чем сейчас жалеет. Как-то Михаил повздорил на улице. Итог – сильно избитым его привели домой.

"Все мои близкие держались за сердце и плакали. Я после этого понял, так нельзя, надо что-то менять", - говорит он.

Рядом с будущим чемпионом всегда находились родные люди, которые поддерживали в трудные минуты. Особенно Михаил выделяет младшего брата Евгения, который, кстати, тоже боксер. Парни вместе росли, тренировались, попали в национальную команду и даже дебютировали на профессиональном ринге на одном и том же турнире.

О тренировках и титуле IBF Eurasia

Подготовка у Долголевца проходит в нескольких залах и у разных специалистов. Тренируется атлет с Константином Маханьковым и Станиславом Глушенковым.

"Это люди, которым на сто процентов доверяю. Я уже взрослый парень и могу самостоятельно выстраивать подготовку, но эти специалисты видят самые мелкие недоработки. Все это помогает мне становиться лучше", - рассказывает Долголевец.

В конце 2019 года он вместе с братом ушел из национальной команды по боксу из-за того, что больше не было роста и развития, да и попробовать хотелось что-то новое, говорит он. Тем не менее, федерации атлет благодарен. До сих пор в его весовой категории никто не смог победить Михаила.

Как рассказывает спортсмен, среди профессиональных бойцов титул IBF Eurasia, который он завоевал в воскресенье, равнозначен чемпиону Европы в любительском спорте. Такого Михаил за свою долгую карьеру не добивался. Он говорит, что во время титульного поединка с казахом Арманом Рысбеком кровь закипала.

"Он дал мне почувствовать адреналин и в ходе поединка я увеличил темп. Рысбек выхватил от меня тоннаж ударов, а я только прибавлял и продолжал атаковать. Казах попятился, зная, что с каждой секундой будет только больнее. Кстати, в профессиональном боксе другие перчатки – они гораздо жестче, наносят совершенно другой урон. Легко получить сечку или отправиться в нокаут", - делится он.

Михаил дважды штурмовал главный старт четырехлетия, пытаясь осуществить мечту, но пока не удавалось. Токио-2020 для него – это последняя надежда. "Я обязан своим преподавателям, поэтому хочу показать высокий результат на Играх. В идеале – победить. Правда, вначале, надо пройти отбор, но с этим проблем не должно возникнуть", - рассказывает Долголевец.

Семья

С супругой Юлией Михаил знаком еще со школьной скамьи. Девушка - мастер спорта по пулевой стрельбе.

"Это был 11 класс, я ее впервые увидел, подумал, боже, какая красивая. Решил, что, не смотря ни на что, добьюсь ее расположения", - с улыбкой вспоминает Михаил.

Юлия не была обделена вниманием со стороны противоположного пола, однако, парень добился своего. Кстати, в воскресенье, 27 сентября, его супруга уехала в роддом, а вечером Михаил вышел в ринг. Побеждал в тот вечер, как признается боксер, также для них. "Были варианты назвать дочь Викторией, но все-таки склоняемся к Майе. Очень красивое имя. Еще не определились, но с женой обсуждаем", - рассказывает спортсмен.

Боксер все свободное время от спорта посвящает семье. Старший сын Михаила, несмотря на свой юный возраст (7 лет), уже хочет походить на отца и рвется в бокс. Но Долголевец пока запрещает: "Еще не время. Я ему говорю, подожди. У тебя есть выбор, которого не было у меня, наслаждайся. Сейчас сын занимается большим теннисом в школе Максима Мирного. Отпущу в бокс, когда он будет готов или, если, не дай бог, придется закручивать гайки как мне в свое время".

Отвечая на вопрос Sputnik, к какому турниру Михаил готовится сейчас, тот с улыбкой говорит, что "сейчас на самые главные соревнования – в роддом за женой".