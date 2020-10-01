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Милевский не включен в заявку брестского «Динамо» на матч с «Лудогорцем»
01.10.2020 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав брестского «Динамо» на матч плей-офф квалификации Лиги Европы с «Лудогорцем». Отметим, что вне заявки на матч остался форвард брестчан Артем Милевский.
Динамо Брест: Игнатович, Юзепчук, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Быков, Савицкий, Тве, Диалло, Седько.
Запасные: Павлюченко, Печенин, Павловец, Веретило, Кривец, Нойок, Гордейчук.
«Лудогорец»: Илиев, Недялков, Вердон, Моци, Сисиньо, Баджи, А. Сантана, Янков, Соуза, Текпетей, Кешерю.
Запасные: Стоянов, Терзиев, Марин, Ману, Чибота, Дяков, Икоко.
Матч начнется в 21:00.
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Стал известен состав брестского «Динамо» на матч плей-офф квалификации Лиги Европы с «Лудогорцем».
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