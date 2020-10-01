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Хомутовский посвятил эфир на VOKA TV Елене Левченко: «Лен, держись! Мы с тобой»

01.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер вратарей бретского «Динамо» Василий Хомутовский в преддверии матча бело-синих с «Лудогорцем» в плей-офф квалификации Лиги Европы в эфире VOKA TV высказал слова поддержки в адрес арестованной на 15 суток баскетболистки Елены Левченко.

«Этот эфир я посвящаю Лене Левченко, нашей прославленной и легендарной баскетболистке, которая играла в топовых чемпионатах, в самом лучшем чемпионате на планете – женскй НБА. Вчера ей было назначено наказание в виде заключения под стражу. Арест на 15 суток. Поэтому, Лен, хочу сказать – держись! Прояви свой стойкий характер, который ты всегда показывала на площадке. И на чемпионате мира, где ты была признана лучшей центровой. И в этой топовой мировой лиге, где ты здорово играла.  Поэтому, Лен, держись! Мы с тобой» – сказал Хомутовский в эфире VOKA TV, которое организовывает трансляцию матча «Динамо» Брест – «Лудогорец».

Баскетболистка Елена Левченко была задержана в аэропорту перед  запланированным вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день состоялся суд. Елена осуждена на 15 суток по статье «участие в несанкционированном митинге» и «неповиновение милиции».

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Теги: Брест
 
 
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Бывший тренер вратарей бретского «Динамо» Василий Хомутовский в преддверии матча бело-синих с «Лудогорцем» в плей-офф квалификации Лиги Европы в эфире VOKA TV...
 
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