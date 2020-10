Центровой «Бостона» Кантер поддержал Левченко: «Она должна быть свободна!»

Источник материала: Tribuna.com

Центровой «Бостона» Энес Кантер выразил недоумение по поводу ареста белорусской баскетболистки Елены Левченко.

Спортсменка осуждена на 15 суток.

«Елена Левченко, участник Олимпиады из Беларуси была задержана в аэропорту полицией Лукашенко. Почему? Потому что она активный участник Свободного объединения спортсменов. Она должна быть свободна! Она ехала на лечение», – написал Кантер в твиттере .

Basketball player Elena Levchenko, Olympic medalist from #Belarus , has been detained at the airport by #Lukashenko ’s police.

Why?

Because she’s active in Free Association of Belarusian Athletes. She should be freed!

She was traveling to medical treatment #StandWithBelarus ✊