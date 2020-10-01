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Центровой «Бостона» Кантер поддержал Левченко: «Она должна быть свободна!»

01.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Центровой «Бостона» Энес Кантер выразил недоумение по поводу ареста белорусской баскетболистки Елены Левченко.

Спортсменка осуждена на 15 суток.

«Елена Левченко, участник Олимпиады из Беларуси была задержана в аэропорту полицией Лукашенко. Почему? Потому что она активный участник Свободного объединения спортсменов. Она должна быть свободна! Она ехала на лечение», – написал Кантер в твиттере.

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