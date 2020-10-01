Хардинг поддержала Левченко: «Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории»

Источник материала: Tribuna.com

Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардинг поддержала арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.

«Она выступает за перемены. Она хочет справедливого и равного отношения ко всем. Людям у власти это не нравится, поэтому, конечно, они хотят заткнуть всем рот, арестовывают и избивают.

Елена – удивительный человек с большим сердцем. Она всех любит. Елена – одна из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории. Она за перемены для будущего Беларуси. Я поддерживаю ее и людей, которые хотят перемен.

В истории моей страны тысячи были арестованы, сражаясь за перемены. Если бы люди не боролись, я, как темнокожая женщина, не имела бы права голосовать и ходить в школу. Люди боролись за меня, а Елена борется за будущее Беларуси», – сказала Хардинг корреспонденту Tribuna.com.

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