ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хардинг поддержала Левченко: «Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории»

01.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардинг поддержала арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.

«Она выступает за перемены. Она хочет справедливого и равного отношения ко всем. Людям у власти это не нравится, поэтому, конечно, они хотят заткнуть всем рот, арестовывают и избивают.

Елена – удивительный человек с большим сердцем. Она всех любит. Елена – одна из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории. Она за перемены для будущего Беларуси. Я поддерживаю ее и людей, которые хотят перемен.

В истории моей страны тысячи были арестованы, сражаясь за перемены. Если бы люди не боролись, я, как темнокожая женщина, не имела бы права голосовать и ходить в школу. Люди боролись за меня, а Елена борется за будущее Беларуси», – сказала Хардинг корреспонденту Tribuna.com.

Центровой «Бостона» Кантер поддержал Левченко: «Она должна быть свободна!»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардинг поддержала арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хомутовский посвятил эфир на VOKA TV Елене Левченко: «Лен, держись! Мы с тобой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика