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Хардинг поддержала Левченко: «Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории»
01.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардинг поддержала арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.
«Она выступает за перемены. Она хочет справедливого и равного отношения ко всем. Людям у власти это не нравится, поэтому, конечно, они хотят заткнуть всем рот, арестовывают и избивают.
Елена – удивительный человек с большим сердцем. Она всех любит. Елена – одна из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории. Она за перемены для будущего Беларуси. Я поддерживаю ее и людей, которые хотят перемен.
В истории моей страны тысячи были арестованы, сражаясь за перемены. Если бы люди не боролись, я, как темнокожая женщина, не имела бы права голосовать и ходить в школу. Люди боролись за меня, а Елена борется за будущее Беларуси», – сказала Хардинг корреспонденту Tribuna.com.
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Хардинг поддержала Левченко: «Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории»
Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардинг поддержала арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.
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