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Костюкевич поддержал Левченко: «Лена, держись! Ты уже победила. А за эти 15 дней мы спросим с того, с кого надо спросить»
02.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич записал обращение в поддержку баскетболистки сборной Беларуси Елены Левченко, которая была задержана и приговорена к 15 суткам ареста.
«Лена, держись! Ты уже победила. А за эти 15 дней мы спросим с того, с кого надо спросить. Пускай это будет чуть попозже, но мы обязательно спросим. Держись!» – сказал Костюкевич.
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Костюкевич поддержал Левченко: «Лена, держись! Ты уже победила. А за эти 15 дней мы спросим с того, с кого надо спросить»
Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич записал обращение в поддержку баскетболистки сборной Беларуси Елены Левченко, которая была задержана и приговорена к...
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