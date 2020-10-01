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Костюкевич поддержал Левченко: «Лена, держись! Ты уже победила. А за эти 15 дней мы спросим с того, с кого надо спросить»

02.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич записал обращение в поддержку баскетболистки сборной Беларуси Елены Левченко, которая была задержана и приговорена к 15 суткам ареста.

«Лена, держись! Ты уже победила. А за эти 15 дней мы спросим с того, с кого надо спросить. Пускай это будет чуть попозже, но мы обязательно спросим. Держись!» – сказал Костюкевич.

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Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич записал обращение в поддержку баскетболистки сборной Беларуси Елены Левченко, которая была задержана и приговорена к...
 
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