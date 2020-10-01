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Футболист "Реала" может уйти в аренду в "Манчестер Юнайтед"

02.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Star.

По информации источника, 22-летний форвард изъявил желание перебраться в "МЮ". Кроме того, на игрока претендует еще два клуба – итальянские "Рома" и "Интер".

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не хочет продавать Йовича, но готов отпустить его на год в аренду.

Серб защищает цвета "Реала" с лета прошлого года. Его контракт со "сливочными" истекает в 2025 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не намерен продавать игрока, но может отпустить в аренду на год.
 
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