Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Star .

По информации источника, 22-летний форвард изъявил желание перебраться в "МЮ". Кроме того, на игрока претендует еще два клуба – итальянские "Рома" и "Интер".

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не хочет продавать Йовича, но готов отпустить его на год в аренду.

Серб защищает цвета "Реала" с лета прошлого года. Его контракт со "сливочными" истекает в 2025 году.