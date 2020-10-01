Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" уступили в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА и покинули турнир, сообщает Sputnik.

Сегодня на минском стадионе "Динамо" состоялся матч плей-офф квалификации Лиги Европы "Динамо-Брест" – "Лудогорец". Гости праздновали победу со счетом 2:0. В составе команды из Болгарии голы забивали Элвис Маню (73-я минута) и Игинио Марин (79-я).

Таким образом, брестские "динамовцы" покидают турнир, а "Лудогорец" – в групповом раунде ЛЕ. Соперников болгары узнают завтра, когда состоится жеребьевка.

Для брестчан этот еврокубковый сезон стал дебютным. Подопечные Сергея Ковальчука начинали его в Лиге чемпионов: пройдя два стартовых раунда "квалифая", команда не смогла преодолеть третий отборочный раунд и оказалась в Лиге Европы, где боролась за попадание в группу.

Другие белорусские клубы – борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер" и минское "Динамо" – распрощались с турниром гораздо раньше.

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