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Брестское "Динамо" вылетело из Лиги Европы

02.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" уступили в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА и покинули турнир, сообщает Sputnik.

Сегодня на минском стадионе "Динамо" состоялся матч плей-офф квалификации Лиги Европы "Динамо-Брест" – "Лудогорец". Гости праздновали победу со счетом 2:0. В составе команды из Болгарии голы забивали Элвис Маню (73-я минута) и Игинио Марин (79-я).

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
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Таким образом, брестские "динамовцы" покидают турнир, а "Лудогорец" – в групповом раунде ЛЕ. Соперников болгары узнают завтра, когда состоится жеребьевка.

Для брестчан этот еврокубковый сезон стал дебютным. Подопечные Сергея Ковальчука начинали его в Лиге чемпионов: пройдя два стартовых раунда "квалифая", команда не смогла преодолеть третий отборочный раунд и оказалась в Лиге Европы, где боролась за попадание в группу.

Другие белорусские клубы – борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер" и минское "Динамо" – распрощались с турниром гораздо раньше.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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За три минуты чемпионы Беларуси пропустили два мяча и распрощались с еврокубковой осенью.
 
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