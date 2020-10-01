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Нападающий "Баварии" Левандовский признан лучшим футболистом сезона
02.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Польский нападающий немецкого футбольного клуба Роберт Левандовский признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии UEFA.
О признании Левандовского лучшим футболистом было объявлено в четверг на церемонии в Женеве.
© REUTERS / ALBERT GEA
На награду претендовали также полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. Впервые в тройке претендентов не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.
Лучшей футболисткой сезона назвали нападающую сборной Дании и "Челси" Пернилла Хардер.
Победителей и номинантов выбирало жюри из 80 тренеров клубов, участвующих в Лиге Европы и Лиги чемпионов и 55 журналистов. При этом тренеры не имели право голосовать за "своих" футболистов.
Левандовский в минувшем сезоне в 47 матчах за "Баварию" забил 55 голов. Польский футболист впервые в карьере стал обладателем этой награды.
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Поляк соперничал за награду с Нойером и Де Брейне, впервые в тройке претендентов не оказалось Роналду или Месси.
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