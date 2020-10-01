Что связывает новую форму витебских футболистов с Малевичем?

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 1 окт – Sputnik. Футбольный клуб "Витебск" представил новую форму своих игроков, созданную по мотивам плаката известного авангардного художника Эль Лисицкого "Клином красным бей белых".

Sputnik выяснил, как пришла идея создания необычной формы, и часто ли футболисты будут выходить в ней на поле.

Болельщики и социальный эксперимент

"Идея создания формы родилась давно, мы ее вынашивали ещё в марте этого года, когда устроили встречу с нашими болельщиками в Музее истории Витебского народного художественного училища", - сообщила Sputnik пресс-секретарь ФК "Витебск" Алина Баркинхоева.

По словам собеседницы, встреча с болельщиками в музее была своего рода экспериментом, чтобы "узнать насколько людей заинтересует искусство само по себе". Во время мероприятия представители клуба не сообщили болельщикам о своей идее, но поняв, что те с удовольствием интересуются витебским художественным наследием, подумали - форма придется по вкусу.

Идея создания в 2020 году спортивной формы по мотивам творчества УНОВИС, авангардным движением, созданным знаменитым жителем Витебска Казимиром Малевичем, возникла неспроста: в этом году исполняется 100 лет Витебскому художественному объединению "Утвердители нового искусства", 60 лет футбольному клубу "Витебск" и 130 лет со дня рождения известного художника и скульптора Эль Лисицкого, который состоял в УНОВИС.

"Можно сказать, что новая форма создана благодаря нашему футболисту Даниилу Чалову, который не только стал инициатором сближения футбольного клуба с Музеем истории ВНХУ, но и организатором всего процесса создания формы. Даниил является поклонником авангардного искусства и в особенности увлекается творчеством УНОВИС", - подчеркнула Баркинхоева.

Как отметила собеседница, форма создавалась при поддержке бренда одежды, которым владеет Даниил вместе со своими друзьями, Музея истории Витебского народного художественного училища и Центра белорусско-еврейского культурного наследия.

Поначалу рассматривали несколько произведений на основе которых предполагалось создать форму. В итоге остановились на "самом ярком" представителе УНОВИС Лисицком и его известном плакате, который впервые был издан в Витебске 100 лет назад.

"Этот проект представляет собой адаптацию и художественное переосмысление знаменитого произведения. Самый известный вариант работы – на черном фоне, так выглядит форма вратарей. А первый вариант плаката, который был выполнен в синем, послужил прототипом для формы остальных игроков. Кстати фирменный цвет клуба также синий", - отметила собеседница.

Пока форма является резервной и в ней сыграют только кубковый матч, который состоится 4 октября против ФК "Энергетик" в Минске. Но, как отметили в клубе, вопрос о том, чтобы форма стала постоянной прорабатывается.

Глобальная стратегия и искусство

Новая форма – часть более глобальной стратегии развития клуба.

"Мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся, становимся более креативными. Причем, мы идем вперед не только в развитии спортивной составляющей, но и творческой", - сообщила пресс-секретарь.

Собеседница отметила, что поскольку визитной карточкой города на Двине является авангардное искусство, клуб собирается осуществить еще несколько проектов, связанных с творчеством УНОВИС.

"Сейчас мы прорабатываем идею о воссоздании произведений авангардного искусства на стенах нашего стадиона", - рассказала Баркинхоева.

Пресс-секретарь подчеркнула, что кроме имиджевых проектов клуб организовывает экскурсии в художественные музеи для своих футболистов и студентов Детской академии футбола, открытой при ФК "Витебск". Особенно интересны подобные походы для приезжих игроков.

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