ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На матчи сборной Беларуси могут допустить 30% зрителей от вместимости арен

02.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск зрителей на трибуны на матчах национальных команд и еврокубков, при этом стадионы могут быть заполнены на 30% от общей вместимости, если это позволяет законодательство страны, где проходит игра, сообщается на сайте УЕФА.

© REUTERS / UEFA Pool/Handout
Групповая стадия ЛЧ: "Зенит" сыграет с "Боруссией", "Локомотив" – "Баварией"

В сообщении отмечается, что зрители смогут посетить игры национальных сборных уже на следующей неделе.

"Количество зрителей будет ограничено 30% от вместимости стадиона, а болельщики гостевой команды не будут допущены к играм до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, сборная Беларуси в рамках квалификации чемпионата Европы 8 октября встречается с командой Грузии в Минске, а 11 октября играет со сборной Литвы в матче Лиги наций.

В УЕФА отметили, что и допуск зрителей, и ограничение по общему количеству зависят от решения местных властей.

"Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями, и ограничение в 30% может быть достигнуто только в том случае, если предел, установленный местными властями, не ниже", - добавляется в сообщении.

Социальное дистанцирование будет обязательным для зрителей, и дополнительные меры предосторожности (ношение масок) должны применяться в соответствии с местным законодательством.

© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA
Мархель определился с выездным составом на матч против Грузии

"Сегодняшнее решение - это первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и не противоречит законам каждой страны. Хотя COVID-19 - наш общий враг, разные страны имеют разные подходы и разные проблемы", - отметил глава УЕФА Александер Чеферин.

По его словам, 27 стран в Европе уже в той или иной степени разрешают допуск болельщиков на трибуны.

"Это решение позволит применять согласованный подход к каждой отдельной стране, а не к каждому соревнованию, что иногда было трудно понять болельщикам. В эти трудные времена важно вернуть больше надежды и страсти в жизнь футбольных фанатов, и мы настоятельно призываем их вести себя надлежащим образом и уважать принятые санитарные меры", - подчеркнул Чеферин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА объявил о допуске зрителей на матчи под своей эгидой, но ограничение в 30% может быть достигнуто только в том случае, если установленный местными властями...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Команду, не вышедшую на матч из-за ареста Левченко, отстранили от чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика