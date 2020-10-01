На матчи сборной Беларуси могут допустить 30% зрителей от вместимости арен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск зрителей на трибуны на матчах национальных команд и еврокубков, при этом стадионы могут быть заполнены на 30% от общей вместимости, если это позволяет законодательство страны, где проходит игра, сообщается на сайте УЕФА.

В сообщении отмечается, что зрители смогут посетить игры национальных сборных уже на следующей неделе.

"Количество зрителей будет ограничено 30% от вместимости стадиона, а болельщики гостевой команды не будут допущены к играм до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, сборная Беларуси в рамках квалификации чемпионата Европы 8 октября встречается с командой Грузии в Минске, а 11 октября играет со сборной Литвы в матче Лиги наций.

В УЕФА отметили, что и допуск зрителей, и ограничение по общему количеству зависят от решения местных властей.

"Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями, и ограничение в 30% может быть достигнуто только в том случае, если предел, установленный местными властями, не ниже", - добавляется в сообщении.

Социальное дистанцирование будет обязательным для зрителей, и дополнительные меры предосторожности (ношение масок) должны применяться в соответствии с местным законодательством.

"Сегодняшнее решение - это первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и не противоречит законам каждой страны. Хотя COVID-19 - наш общий враг, разные страны имеют разные подходы и разные проблемы", - отметил глава УЕФА Александер Чеферин.

По его словам, 27 стран в Европе уже в той или иной степени разрешают допуск болельщиков на трибуны.

"Это решение позволит применять согласованный подход к каждой отдельной стране, а не к каждому соревнованию, что иногда было трудно понять болельщикам. В эти трудные времена важно вернуть больше надежды и страсти в жизнь футбольных фанатов, и мы настоятельно призываем их вести себя надлежащим образом и уважать принятые санитарные меры", - подчеркнул Чеферин.