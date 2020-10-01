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Команду, не вышедшую на матч из-за ареста Левченко, отстранили от чемпионата

02.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Белорусская федерация гандбола отстранила команду "Витязь-Леон" от участия в чемпионате и Кубке Беларуси по гандболу из-за того, что спортсмены не вышли на матч в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Защита намерена обжаловать арест белорусской баскетболистки Левченко

Именитая белорусская баскетболистка была отправлена судом на 15 суток ареста за участие в несанкционированной уличной протестной акции в Минске. В этот же день, 30 сентября, команда "Витязь-Леон" отказалась выходить на матч против команды "Машека" в знак протеста против задержания правоохранительными органами баскетболистки Елены Левченко. В итоге команде было засчитано техническое поражение.

"1 октября в офисе БФГ состоялось совместное заседание спортивно-технической и главной судейской комиссий по вопросу неявки по неуважительной причине команды "Витязь-Леон" на матч XXIX чемпионата Беларусь среди мужских команд дивизиона 1 против команды "Машека" (Могилев)", - говорится в сообщении на сайте федерации.

По итогам заседания было принято решение "отстранить команду "Витязь-Леон" от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу". Кроме того, были аннулированы все результаты ранее сыгранных командой матчей.

Как ранее сообщало агентство, Левченко была замечена в группе людей с плакатом "Спортсмены с народом" во время одной из протестных акций в центре Минска. 30 сентября спортсменку задержали в Национальном аэропорту и доставили в суд, в итоге - она получила 15 суток административного ареста.

© Sputnik Владимир Нестерович
Известную баскетболистку Левченко суд отправил на 15 суток ареста

Левченко - лидер женской сборной Беларуси по баскетболу, центровая китайского клуба "Сычуань Уэльс". Ранее выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Финалистка женской НБА 2010-го года, лучшая центровая чемпионата мира 2010 года, участница Матча всех звезд Евролиги-2012.

В Беларуси почти два месяца продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа, в день президентских выборов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Именитая белорусская спортсменка отбывает 15 суток ареста за участие в протестной уличной акции в центре Минска.
 
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