МИНСК, 1 окт – Sputnik. Московский "Локомотив" сыграет с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом" на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в четверг вечером в Женеве.
Победитель Российской футбольной премьер-лиги петербургский "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и чемпионом Бельгии "Брюгге".
Испанская "Севилья", английский "Челси" и французский "Ренн" стали соперниками ФК "Краснодар".
Матчи группового этапа пройдут 20-21 и 27-28 октября, 3-4 и 24-25 ноября, а также 1-2 и 8-9 декабря.
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала мюнхенская "Бавария".
Кроме того, на церемонии в Женеве был назван лучший футболист сезона-2019/20 по версии УЕФА – им стал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Кроме него на награду претендовали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.
Впервые в истории в тройке лучших футболистов сезона не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.