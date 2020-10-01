Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Московский "Локомотив" сыграет с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом" на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в четверг вечером в Женеве.

Победитель Российской футбольной премьер-лиги петербургский "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и чемпионом Бельгии "Брюгге".

Испанская "Севилья", английский "Челси" и французский "Ренн" стали соперниками ФК "Краснодар".

Матчи группового этапа пройдут 20-21 и 27-28 октября, 3-4 и 24-25 ноября, а также 1-2 и 8-9 декабря.

Все группы Лиги чемпионов:

A: "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Локомотив" (Москва, Россия);

B: "Реал" (Испания), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Интер" (Милан, Италия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия);

C: "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Марсель" (Франция);

E: "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция);

F: "Зенит" (Россия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лацио" (Италия), "Брюгге" (Бельгия);

G: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Венгрия);

H: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала мюнхенская "Бавария".

Кроме того, на церемонии в Женеве был назван лучший футболист сезона-2019/20 по версии УЕФА – им стал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Кроме него на награду претендовали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

Впервые в истории в тройке лучших футболистов сезона не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.