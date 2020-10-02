Сергей Ковальчук: «Мы выглядели достойно. В идеале хотелось попасть в «группу» Лиги Европы. Но не попали»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от «Лудогорца» (0:2) в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Как и ожидалось, что выдастся достаточно тяжелый матч, в котором велика цена ошибки. Я предполагал, что игра будет до гола. Чаша могла перевернуться то в одну, то в другую сторону. К сожалению, нам в этом плане не повезло. Но я хочу сказать спасибо ребятам за ту самоотдачу, за те усилия, которые они делали, за достаточно сложный путь, который у нас выдался в еврокубках. Я думаю, что выглядели мы достойно. Не все получилось, в идеале хотелось попасть в «группу», мы это осознавали. Но не попали.

– После замены Диалло в перерыве следующей замены пришлось ждать до 81 минуты. С чем связано то, что вы держали замены почти до конца матча?

– На самом деле надо было усиливать наш атакующий потенциал. С большего надо смотреть, но Диалло был не в оптимальных кондициях. Мы рискнули. Была у меня в голове одна авантюрка, даже не буду говорить, но не пошел на нее. В принципе до гола шла достаточно равная игра, с моментами у наших ворот и у ворот соперника. Поэтому не было большого выбора.

Отсутствие Милевского – из-за травмы. Пробовал на этой неделе, но 100% не может.

– Тве сегодня играл достаточно высоко. Это необходимость или так было задумано?

– Это так и задумывалось. Он достаточно нестандартно может сыграть, особенно в последней трети, но у него есть одна проблемка: он всегда ищет последний пас. Брать на себя инициативу пока боится брать.

– У команды получились два противоположных тайма. В первом команда переигрывала соперника, а во втором произошел спад. С чем это связано?

– Анализировать пока не хочу. До гола все было равно. Да, наказывают за ошибки. У них достаточно квалифицированные футболисты, поэтому сейчас в анализ пока вдаваться не будем. Посмотрим, поанализируем.

– В прошлом матче с БАТЭ два гола пропустили на 70-х минутах, сейчас тоже в конце тайма. Совпадение или проблема?

– Не думаю, что проблема. Хотелось бы, чтобы как в Борисове забить два после 90-ой минуты. Потеря концентрации несколькими игроками, то есть чуть-чуть там не доиграли, там не доиграли, по крайней мере то, что в моей памяти. Соперник хорошо разыграл концовку, поэтому тут уже что есть, то есть.

– С голами в ваши ворота было идентично то, что центральные защитники не успевали возвращаться к своим воротам. Игра с высокой линией обороны планировалась изначально или это из-за потери концентрации?

– Нет, мы старались, планировали изначально играть так. Да, знали, что это риск, что у соперника быстрая и агрессивная группа атаки у соперника, но сделали. Может ошиблись, но старались так играть, сказал Ковальчук, передает корреспондент Tribuna.com.