Анатолий Котов: «Белорусский кризис уже имеет своих жертв. Времени нет, чтобы дискутировать, время для переговоров стремительно тает»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-генсек НОК Анатолий Котов философски отнесся к определению времени в отношении политической ситуации в Беларуси после президентских выборов.

«Время... К сожалению, многие считают, что обладают бесконечным ресурсом времени. Но... Есть классика. Михаил Булгаков как-то написал, что самая интересная вещь в том, что человек смертен. И смертен внезапно. Может, мне не повезло... Но я видел, как пышущий здоровьем погибает в ДТП. Как внезапно здорового человека разбивает инсульт. Как человек, который несколько часов назад строил планы, резко бьется в предсмертной агонии... Вечных нет. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах...

К чему такое долгое вступление или предисловие. К тому, что самым важным является человеческая жизнь. Как только кто-то возомнит себя вершителем судеб, может начаться персональная трагедия.

Белорусский кризис уже имеет своих жертв. Времени нет, чтобы дискутировать. Его нужно решать. Время для переговоров стремительно тает. Если Россия думает, что ее будут молить через месяц помочь решить вопрос с неадекватным АГ... То это ошибка – ее будут проклинать. Если Запад уверен в том, что есть время на поиск юридически чистой формулы... Будет то же, что с Россией. Если власть думает, что ей простят... Извините, нет. Если разрозненная оппозиция думает, что можно строить планы на «через год»... Тоже нет. Все это было... Как в песне. «Мы не знали друг друга до этого лета».

Это не радикализм. Это результат всесторонней оценки ситуации. На компромиссы осталось несколько недель.

Дальше – четкое и болезненное, но неизбежное деление на «своих» и «чужих».

Мораль не имеет сослагательных наклонений. И время морали пришло. Месть еще можно предотвратить. Но время катастрофически уходит. Мы смертны. А большинству еще жить», – написал Котов в своем фэйсбуке .