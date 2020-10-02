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Марченко опубликовала твит Дмитриева: «Где бы Левченко ни находилась, она прославляет Беларусь на весь мир. Те, кто дал ей 15 суток, позорят»

02.10.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-начальник департамента развития БАТЭ и экс-баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко опубликовала твит политика Андрея Дмитриева в поддержку арестованной на 15 суток Елены Левченко.

«Принципиальная разница между Левченко и теми, кто дал ей 15 суток. Она, где бы ни находилась, прославляет Беларусь на весь мир. Они – позорят», – говорится в сообщении.

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Марченко опубликовала твит Дмитриева: «Где бы Левченко ни находилась, она прославляет Беларусь на весь мир. Те, кто дал ей 15 суток, позорят»

 
 
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Экс-начальник департамента развития БАТЭ и экс-баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко опубликовала твит политика Андрея Дмитриева в поддержку...
 
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