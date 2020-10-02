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Директор «Городеи» Марченко о зарплатах новичков: «Меньше тысячи долларов»
02.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Городеи»
– Но столь массовая подписная кампания говорит о том, что у «Городеи» все-таки все в порядке с финансированием?
– В клубе минимальное финансирование. Контракты, на которые пришли футболисты, тоже минимальны. Все игроки, которых мы подписали, пришли в «Городею» исключительно за практикой. Мы же рассчитываем, что с их помощью получится остаться в высшей лиге.
– Судя по всему, зарплаты новичков «Городеи» не больше тысячи долларов?
– Меньше, – сказал Марченко.
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Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал о зарплатах новичков команды.
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