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Директор «Городеи» Марченко о зарплатах новичков: «Меньше тысячи долларов»

02.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал о зарплатах новичков команды.

– Но столь массовая подписная кампания говорит о том, что у «Городеи» все-таки все в порядке с финансированием?

– В клубе минимальное финансирование. Контракты, на которые пришли футболисты, тоже минимальны. Все игроки, которых мы подписали, пришли в «Городею» исключительно за практикой. Мы же рассчитываем, что с их помощью получится остаться в высшей лиге.

– Судя по всему, зарплаты новичков «Городеи» не больше тысячи долларов?

– Меньше, – сказал Марченко.

«Городея» полсезона мучалась от безденежья, но на финише подписала 7 новичков (есть статусные). Клуба вдруг разбогател?

 
 
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Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал о зарплатах новичков команды.
 
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