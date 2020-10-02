Директор «Городеи» Марченко о зарплатах новичков: «Меньше тысячи долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Городеи» рассказал о зарплатах новичков команды.

– Но столь массовая подписная кампания говорит о том, что у «Городеи» все-таки все в порядке с финансированием?

– В клубе минимальное финансирование. Контракты, на которые пришли футболисты, тоже минимальны. Все игроки, которых мы подписали, пришли в «Городею» исключительно за практикой. Мы же рассчитываем, что с их помощью получится остаться в высшей лиге.

– Судя по всему, зарплаты новичков «Городеи» не больше тысячи долларов?

– Меньше, – сказал Марченко.

«Городея» полсезона мучалась от безденежья, но на финише подписала 7 новичков (есть статусные). Клуба вдруг разбогател?