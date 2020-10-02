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У Беларуси худший показатель по набранным очкам в таблицу коээфициентов УЕФА за 14 лет
02.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера все белорусские клубы завершили еврокубковый сезон-2020/21.
Таким образом, все команды набрали в сумме 1,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это худший показатель за 14 лет. В 2006-м году три белорусские команды набрали в сумме один балл.
Напомним, в сезоне-2020/21 Беларусь в еврокубках представили четыре клуба.
В первом квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» уступило польскому «Пясту» (0:2), солигорский
Брестское
Отметим, что в нынешнем еврокубковом сезоне каждый раунд квалификации состоит из одной встречи.
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Вчера все белорусские клубы завершили еврокубковый сезон-2020/21.
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