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У Беларуси худший показатель по набранным очкам в таблицу коээфициентов УЕФА за 14 лет

02.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вчера все белорусские клубы завершили еврокубковый сезон-2020/21.

Таким образом, все команды набрали в сумме 1,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это худший показатель за 14 лет. В 2006-м году три белорусские команды набрали в сумме один балл.

Напомним, в сезоне-2020/21 Беларусь в еврокубках представили четыре клуба.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» уступило польскому «Пясту» (0:2), солигорский «Шахтер» проиграл румынскому «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 в серии пенальти).

БАТЭ стартовал со второго квалификационного раунда Лиги Европы, где не справился с болгарским ЦСКА (0:2).

Брестское «Динамо» начинало свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где справилось с «Астаной» (6:3). Во втором раунде квалификации белорусы одолели «Сараево» (2:1), в третьем – проиграли тель-авивскому «Маккаби» (0:1). После этого брестчане приняли участие в раунде плей-офф Лиги Европы, где дома оказались слабее «Лудогорца» (0:2).

Отметим, что в нынешнем еврокубковом сезоне каждый раунд квалификации состоит из одной встречи.

 
 
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Вчера все белорусские клубы завершили еврокубковый сезон-2020/21.
 
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