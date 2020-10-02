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Антонян поддержал Левченко: «Многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты»

02.10.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор Арташес Антонян в инстаграм поддержал арестованную на 15 суток Елену Левченко.

«Лена, держись! Тебе лучше всех известно, что стоит за званиями и титулами. Решительность и лидерские качества даны не каждому. И многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты», – сказал Антонян.

 
 
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Белорусский комментатор Арташес Антонян в инстаграм поддержал арестованную на 15 суток Елену Левченко.
 
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