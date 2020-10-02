Антонян поддержал Левченко: «Многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор Арташес Антонян в инстаграм поддержал арестованную на 15 суток .

«Лена, держись! Тебе лучше всех известно, что стоит за званиями и титулами. Решительность и лидерские качества даны не каждому. И многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты», – сказал Антонян.