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Антонян поддержал Левченко: «Многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты»
02.10.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский комментатор Арташес Антонян в
«Лена, держись! Тебе лучше всех известно, что стоит за званиями и титулами. Решительность и лидерские качества даны не каждому. И многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты», – сказал Антонян.
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Антонян поддержал Левченко: «Многие уже давно повесили бы костюм суперчеловека на гвоздь. Но только не такие великие, как ты»
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