Алексей Шевченко: «Басков не имел даже формального права быть на скамейке минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист прокомментировал нахождение председателя ФХБ Дмитрия Баскова на тренерском мостике минского в матче с рижским «Динамо» (3:4 Б).

«В очередной раз не всех хоккеистов клуба КХЛ пустили в Ригу. И это уже не первый раз, что-то все-таки с тестами на границе с Латвией не так. На этот раз пострадало минское «Динамо», лишившееся всего тренерского штаба, а также защитника Бреннана Менелла. Я, кстати, не исключаю, что реально все заболели, ведь они летели из Череповца. Но как-то странно, что опять проблемы только перед въездом в Латвию.

В итоге командой руководил Дмитрий Басков и это самая необычная замена в нынешнем кошмарном сезоне. Можно понять присутствие на лавке в качестве главного тренера вратарей, как было в «Амуре». Никто формально не придирался к тому, что СКА руководил Роман Ротенберг, он все-таки генеральный менеджер клуба. Но минчанами управлял Дмитрий Басков. Совсем недавно он покинул «Динамо», возглавил федерацию хоккея и остался лишь членом наблюдательного совета клуба. Басков не имел даже формального права быть на скамейке.

Понятно, что с документами все решили в короткое время, да и как не решить, если в строю остался лишь видеооператор. Но ситуация, которая происходит на границе, должна серьезно напрягать . Так несколько матчей могут быть просто сорваны», – заявил Шевченко.