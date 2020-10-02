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Алексей Шевченко: «Басков не имел даже формального права быть на скамейке минского «Динамо»
02.10.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист
«В очередной раз не всех хоккеистов клуба КХЛ пустили в Ригу. И это уже не первый раз, что-то все-таки с тестами на границе с Латвией не так. На этот раз пострадало минское «Динамо», лишившееся всего тренерского штаба, а также защитника Бреннана Менелла. Я, кстати, не исключаю, что реально все заболели, ведь они летели из Череповца. Но как-то странно, что опять проблемы только перед въездом в Латвию.
В итоге командой руководил Дмитрий Басков и это самая необычная замена в нынешнем кошмарном сезоне. Можно понять присутствие на лавке в качестве главного тренера вратарей, как было в «Амуре». Никто формально не придирался к тому, что СКА руководил Роман Ротенберг, он все-таки генеральный менеджер клуба. Но минчанами управлял Дмитрий Басков. Совсем недавно он покинул «Динамо», возглавил федерацию хоккея и остался лишь членом наблюдательного совета клуба. Басков не имел даже формального права быть на скамейке.
Понятно, что с документами все решили в короткое время, да и как не решить, если в строю остался лишь видеооператор. Но ситуация, которая происходит на границе, должна серьезно напрягать
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