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Романовская о возможности сесть на сутки: «Хотелось бы избежать. Но в нашей стране это уже не считается чем-то необычным»
02.10.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская фристайлистка Александра Романовская сравнила мирных демонстрантов и силовиков.
– Тебя страшит возможность заехать на сутки?
– Конечно, этого хотелось бы избежать. Но в нашей стране это уже не считается чем-то необычным. Это воспринимается как что-то повседневное. Конечно, не хотелось бы.
Не могу сказать, что прямо очень боюсь, хотя не знаю, продолжаются ли те истории, которые изначально были. Людей оттуда выносили. Кому захочется на сутки?
– Спорт вне политики?
– Мне кажется, нет ни одной сферы деятельности, которая вне политики. Как бы нам этого ни хотелось. Чем бы ты ни занимался, ты в любом случае живешь в стране, ты – часть общества. Никто не говорит о каких-то глубоких познаниях в этой сфере. Но, учитывая наши обстоятельства, глубоких знаний и не требуется, чтобы видеть очевидные вещи. Даже не могу назвать все, что сейчас происходит, политикой.
– Это обозначенная тобой в социальных сетях борьба добра со злом?
– Что-то вроде. Причем забавно, что я тогда говорила это и у меня еще не было никакой картинки в голове. А потом и вправду получилось так, что люди, выходящие на мирные протесты все в белом, с открытыми лицами. А противоположная сторона вся в черном. Это прямо иллюстрация фразы, – сказала Романовская.
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Романовская о возможности сесть на сутки: «Хотелось бы избежать. Но в нашей стране это уже не считается чем-то необычным»
Белорусская фристайлистка Александра Романовская сравнила мирных демонстрантов и силовиков.
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