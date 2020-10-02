Романовская о возможности сесть на сутки: «Хотелось бы избежать. Но в нашей стране это уже не считается чем-то необычным»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская фристайлистка Александра Романовская сравнила мирных демонстрантов и силовиков.

– Тебя страшит возможность заехать на сутки?

– Конечно, этого хотелось бы избежать. Но в нашей стране это уже не считается чем-то необычным. Это воспринимается как что-то повседневное. Конечно, не хотелось бы.

Не могу сказать, что прямо очень боюсь, хотя не знаю, продолжаются ли те истории, которые изначально были. Людей оттуда выносили. Кому захочется на сутки?

– Спорт вне политики?

– Мне кажется, нет ни одной сферы деятельности, которая вне политики. Как бы нам этого ни хотелось. Чем бы ты ни занимался, ты в любом случае живешь в стране, ты – часть общества. Никто не говорит о каких-то глубоких познаниях в этой сфере. Но, учитывая наши обстоятельства, глубоких знаний и не требуется, чтобы видеть очевидные вещи. Даже не могу назвать все, что сейчас происходит, политикой.

– Это обозначенная тобой в социальных сетях борьба добра со злом?

– Что-то вроде. Причем забавно, что я тогда говорила это и у меня еще не было никакой картинки в голове. А потом и вправду получилось так, что люди, выходящие на мирные протесты все в белом, с открытыми лицами. А противоположная сторона вся в черном. Это прямо иллюстрация фразы, – сказала Романовская.