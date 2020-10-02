Источник материала: Sputnik Беларусь

Как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, печальная развязка документально оформилась поздним вечером минувшего четверга. Занавес опустился после того, как на минском стадионе "Динамо" подопечные наставника Сергея Ковальчука – "бело-синие" из Бреста - проиграли в рамках нокаут-раунда Лиги Европы заезжим визитерам из болгарского "Лудогорца" со счетом 0:2 .

Таким образом, и чемпион Беларуси-2019 не пробился в групповой турнир, став неудачником, как и три других отечественных клуба – "Шахтер", БАТЭ и минское "Динамо", что вовсе провели на континентальной арене лишь по одному катастрофическому матчу. Если это не провал, то, извините, что тогда надо называть и считать провалом?!

Есть такая современная хохма – "проводить мероприятия по тимбилдингу (командное единение) в случае конца света". Так вот, если не понимать все совсем уж буквально, то час действительно пробил…

Странный выбор

Кстати, о мистике. Вот смотрите, какой случился телевизионный сглаз, чья природа, видимо, кроется в желании заработать больше денег на продаже прав трансляции матчей.

Если быть честным, то такое желание в нашем капиталистическом сегодня хорошо понятно. Как говорилось в романе болельщика Булгакова "Мастер и Маргарита": "А насчет денег не стесняйтесь, с кого же и взять, как не с него!" Не сомневаюсь, все помнят, кто подразумевался под таинственным местоимением "с него" - "иностранный артист" Воланд.

Там "иностранный артист", а здесь международный футбольный турнир с участием иностранных команд – все один резон. Заработок! Но давно ведь известно: чтобы превратить хорошую идею в заблуждение, требуется возвести ее в абсолют.

Итак, БАТЭ неожиданно пошел на сотрудничество с телевизионным каналом, который, конечно, активно работает с национальным чемпионатом, за что ему искреннее спасибо, но фактически не был замечен на международном уровне. В итоге первый тайм матча в Софии с тамошним ЦСКА остался не виденным широкой аудиторией, а второй был показан с дерганьем и прочим техническим браком, приводившим к мигрени.

Я не знаю, кто в этом виновен, да и разбираться "за пределами какой страны" произошли сбои, не имею ни малейшего желания. Просто констатирую факт срыва трансляции, заодно напоминая, что БАТЭ проиграл – 0:2 .

Теперь Брест. Две баталии "Динамо" в первом и втором квалификационном раунде Лиги чемпионов были показаны по общедоступному центральному каналу. Результаты: на своем поле были обыграны "Астана" и "Сараево". Но затем "бело-синие" переметнулись к другому партнеру, вовсе уйдя с "большого экрана". Наверное, ради получения дополнительной выгоды.

И, что и как? Чем дело обернулось? Печалью, что уже не секрет. Вначале Брест вылетел из Лиги чемпионов, уступив в Тель-Авиве тамошнему "Маккаби" , а теперь проиграл и "Лудогорцу" в Лиге Европы. Как говорится, почувствуйте разницу, и попытайтесь ответить на вопрос поставленный ребром: заработали или профукали?!

Конечно, я уже слышу оппонирующие голоса. Дескать, ну, ты, брат-колумнист, загнул! Вот "Шахтер" и минское "Динамо" не фокусничали, не привередничали, не искали взамен хорошему нечто лучшее, отдав свои матчи в ЛЕ главному спортивному каналу страны. А все равно опозорились.

Что ж, признаю: впрямь так оно и было. Но я и не спорю. Только говорю – мистика!

Тренерские судьбы

И не только относительно телевидения. Вот работали себе в "Шахтере" и БАТЭ главными тренерами господа Вернидуб и Альшевский. В принципе, претензий к ним хватало в каждом месяце, ибо результат они давали отнюдь не оптимальный. Причем, это мягко сказано. Так себе был результатик.

Но ситуация в белорусском чемпионате нынче складывалась и продолжает складываться таким парадоксальным образом, что даже при всех "против" "Шахтер" и БАТЭ являлись лидерами, назывались главными претендентами на золото. И продолжали бы Вернидуб и Альшевский конкурировать между собой, однако на их беду пробил час Лиги Европы… Попали и пропали ребята! Теперь у "горняков" и "желто-синих" новые рулевые.

У минского "Динамо", к слову, рокировка тренеров не произошла только по той причине, что Кучук и сам весной заместил Гуренко. А менять наставников по несколько раз за сезон, как перчатки, в Беларуси пока еще, похоже, считают не комильфо. Или отступные пугают, ибо не с каждым отставником удается договориться полюбовно.

В этой связи интересно понять, какая судьба уготована Ковальчуку в Бресте. Ведь между нами болельщиками обоих полов (консервативно-традиционалистский подход!) при этом наставнике "Динамо" проиграло все, что только могло проиграть. Исключение – Суперкубок Беларуси. Но этот трофей почти не котируется. А, значит, является исключением, подтверждающим само правило.

Гордиться Ковальчуку нечем. Кубок страны отдан БАТЭ . В чемпионате титул отстоять не реально, и будет очень здорово если "бело-синие" войдут в призовую тройку, завоюют право играть в Лиге Европы на следующий год. Но и это маловероятно. Наконец, континентальная кампания: два последних матча – два глобальных разочарования. Причем вскрывшие недостатки именно тренерской работы – плохая физическая готовность футболистов.

Так, что мой прогноз таков. Скорее всего, до конца чемпионата страны Ковальчук будет рулить "Динамо". Но в следующий сезон Брест войдет с новым наставником.

"Лудогорец" надо было "брать за жабры"!

Именно так! Ничего страшно интересного и просто страшного в чемпионе Болгарии нет. Поэтому я недоумевал, с какой стати экспертное сообщество видело в сопернике "бело-синих" однозначного фаворита дуэли.

Да, в прошлых сезонах "Лудогорец" порой впечатлял, пробивался в групповые турниры, громил ганчаренковский ЦСКА 5:1 . Все это было. Но, на мой взгляд, уже прошло. Сейчас "Лудогорец" с плато поехал в низ, о чем говорят и матчи болгарского чемпионата. Да и то, как дешево для своих амбиций оппонент "Динамо" с места в карьер простился с Лигой чемпионов, уступив дома 0:1 датскому "Мидтьюлланду", говорит само за себя.

А сам ход игры в Минске? Ведь не зря Ковальчук на пресс-конференции жалился на невезение. Имел основание. В первом тайме болельщикам можно было умереть от скуки: соперники создали по одному опасному моменту. В начале игры (4-я минута) безобразно отнесся к реализации выхода один на один с голкипером "Лудогорца" Седько. В концовке тайма уже могли открыть счет гости.

Идем далее. Игра после перерыва пошла живее, гости активизировались, но почему? Ответ простой: "динамовцы" "наелись", стали терять позиции и визави, интенсивность футбола с их стороны резко понизилась. Силы покидали "бело-синих", в чем и заключается суть претензий к Ковальчуку.

Тем не менее, все равно именно "Динамо" должно было повести в счете! А там бы закрылись, поставили "автобус", с которым бы "Лудогорец" мог и не совладать. Однако Хачериди после подачи корнера пробил в штангу, а другой центрбек "бело-синих" Кики явил пример невиданной нерасторопности.

Уже через три минуты произошел банальный "раскат" у ворот Игнатовича. Брестские игроки не успели везде и за всеми, и Ману заманил мяч в сетку ворот "Динамо". Дальнейшее не имело смысла. Сил для решительного штурма у подопечных Ковальчука не было. Возникли только разрывы между линиями и дыры в обороне.

В общем, проблема, о которой уже десятилетиями твердит Эдуард Малофеев, сегодня должна быть очевидна всем: наши футбольные беды завязаны на отсутствии квалифицированных, понимающих нюансы тренерской профессии, грамотных, подкованных знаниями наставников. Тактика – "шмактикой", а вот научить быстро бегать на протяжении 90 с хвостиком минут не в состоянии.

Но надо помнить, что пока мы простились только с клубной международной осенью. Уже на следующей недели пробьет час сборной. Причем час уже самый, что ни на есть "иксовый"!

Если не вмешается COVID-19, 8 октября в Тбилиси должен состояться матч плей-офф первого розыгрыша Лиги наций. На кону сохранение надежды стать участником финальной части чемпионата Европы. Вот и посмотрим, как все выйдет у еще одного "спорного" рулевого Михаила Мархеля.

Но это уже совсем другая история.