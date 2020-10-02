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Брестское "Динамо" тоже в ауте: клубного продолжения в футболе не будет
02.10.2020 13:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, печальная развязка документально оформилась поздним вечером минувшего четверга. Занавес опустился после того, как на минском стадионе "Динамо" подопечные наставника Сергея Ковальчука – "бело-синие" из Бреста - проиграли в рамках нокаут-раунда Лиги Европы заезжим визитерам из болгарского "Лудогорца"
© Photo : ФК "Лудогорец"
Таким образом, и чемпион Беларуси-2019 не пробился в групповой турнир, став неудачником, как и три других отечественных клуба – "Шахтер", БАТЭ и минское "Динамо", что вовсе провели на континентальной арене лишь по одному катастрофическому матчу. Если это не провал, то, извините, что тогда надо называть и считать провалом?!
Есть такая современная хохма – "проводить мероприятия по тимбилдингу (командное единение) в случае конца света". Так вот, если не понимать все совсем уж буквально, то час действительно пробил…
Странный выбор
Кстати, о мистике. Вот смотрите, какой случился телевизионный сглаз, чья природа, видимо, кроется в желании заработать больше денег на продаже прав трансляции матчей.
Если быть честным, то такое желание в нашем капиталистическом сегодня хорошо понятно. Как говорилось в романе болельщика Булгакова "Мастер и Маргарита": "А насчет денег не стесняйтесь, с кого же и взять, как не с него!" Не сомневаюсь, все помнят, кто подразумевался под таинственным местоимением "с него" - "иностранный артист" Воланд.
Там "иностранный артист", а здесь международный футбольный турнир с участием иностранных команд – все один резон. Заработок! Но давно ведь известно: чтобы превратить хорошую идею в заблуждение, требуется возвести ее в абсолют.
Итак, БАТЭ неожиданно пошел на сотрудничество с телевизионным каналом, который, конечно, активно работает с национальным чемпионатом, за что ему искреннее спасибо, но фактически не был замечен на международном уровне. В итоге первый тайм матча в Софии с тамошним ЦСКА остался не виденным широкой аудиторией, а второй был показан с дерганьем и прочим техническим браком, приводившим к мигрени.
Я не знаю, кто в этом виновен, да и разбираться "за пределами какой страны" произошли сбои, не имею ни малейшего желания. Просто констатирую факт срыва трансляции, заодно напоминая, что
Теперь Брест. Две баталии "Динамо" в первом и втором квалификационном раунде Лиги чемпионов были показаны по общедоступному центральному каналу. Результаты: на своем поле были обыграны "Астана" и "Сараево". Но затем "бело-синие" переметнулись к другому партнеру, вовсе уйдя с "большого экрана". Наверное, ради получения дополнительной выгоды.
И, что и как? Чем дело обернулось? Печалью, что уже не секрет. Вначале Брест вылетел из Лиги чемпионов,
Конечно, я уже слышу оппонирующие голоса. Дескать, ну, ты, брат-колумнист, загнул! Вот "Шахтер" и минское "Динамо" не фокусничали, не привередничали, не искали взамен хорошему нечто лучшее, отдав свои матчи в ЛЕ главному спортивному каналу страны. А все равно опозорились.
Что ж, признаю: впрямь так оно и было. Но я и не спорю. Только говорю – мистика!
Тренерские судьбы
И не только относительно телевидения. Вот работали себе в "Шахтере" и БАТЭ главными тренерами господа Вернидуб и Альшевский. В принципе, претензий к ним хватало в каждом месяце, ибо результат они давали отнюдь не оптимальный. Причем, это мягко сказано. Так себе был результатик.
Но ситуация в белорусском чемпионате нынче складывалась и продолжает складываться таким парадоксальным образом, что даже при всех "против" "Шахтер" и БАТЭ являлись лидерами, назывались главными претендентами на золото. И продолжали бы Вернидуб и Альшевский конкурировать между собой, однако на их беду пробил час Лиги Европы… Попали и пропали ребята! Теперь у "горняков" и "желто-синих" новые рулевые.
© Photo : ФК БАТЭ
У минского "Динамо", к слову, рокировка тренеров не произошла только по той причине, что Кучук и сам весной заместил Гуренко. А менять наставников по несколько раз за сезон, как перчатки, в Беларуси пока еще, похоже, считают не комильфо. Или отступные пугают, ибо не с каждым отставником удается договориться полюбовно.
В этой связи интересно понять, какая судьба уготована Ковальчуку в Бресте. Ведь между нами болельщиками обоих полов (консервативно-традиционалистский подход!) при этом наставнике "Динамо" проиграло все, что только могло проиграть. Исключение – Суперкубок Беларуси. Но этот трофей почти не котируется. А, значит, является исключением, подтверждающим само правило.
Гордиться Ковальчуку нечем.
Так, что мой прогноз таков. Скорее всего, до конца чемпионата страны Ковальчук будет рулить "Динамо". Но в следующий сезон Брест войдет с новым наставником.
"Лудогорец" надо было "брать за жабры"!
Именно так! Ничего страшно интересного и просто страшного в чемпионе Болгарии нет. Поэтому я недоумевал, с какой стати экспертное сообщество видело в сопернике "бело-синих" однозначного фаворита дуэли.
Да, в прошлых сезонах "Лудогорец" порой впечатлял, пробивался в групповые турниры,
А сам ход игры в Минске? Ведь не зря Ковальчук на пресс-конференции жалился на невезение. Имел основание. В первом тайме болельщикам можно было умереть от скуки: соперники создали по одному опасному моменту. В начале игры (4-я минута) безобразно отнесся к реализации выхода один на один с голкипером "Лудогорца" Седько. В концовке тайма уже могли открыть счет гости.
Идем далее. Игра после перерыва пошла живее, гости активизировались, но почему? Ответ простой: "динамовцы" "наелись", стали терять позиции и визави, интенсивность футбола с их стороны резко понизилась. Силы покидали "бело-синих", в чем и заключается суть претензий к Ковальчуку.
Тем не менее, все равно именно "Динамо" должно было повести в счете! А там бы закрылись, поставили "автобус", с которым бы "Лудогорец" мог и не совладать. Однако Хачериди после подачи корнера пробил в штангу, а другой центрбек "бело-синих" Кики явил пример невиданной нерасторопности.
Уже через три минуты произошел банальный "раскат" у ворот Игнатовича. Брестские игроки не успели везде и за всеми, и Ману заманил мяч в сетку ворот "Динамо". Дальнейшее не имело смысла. Сил для решительного штурма у подопечных Ковальчука не было. Возникли только разрывы между линиями и дыры в обороне.
В общем, проблема, о которой уже десятилетиями твердит Эдуард Малофеев, сегодня должна быть очевидна всем: наши футбольные беды завязаны на отсутствии квалифицированных, понимающих нюансы тренерской профессии, грамотных, подкованных знаниями наставников. Тактика – "шмактикой", а вот научить быстро бегать на протяжении 90 с хвостиком минут не в состоянии.
© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA
Но надо помнить, что пока мы простились только с клубной международной осенью. Уже на следующей недели пробьет час сборной. Причем час уже самый, что ни на есть "иксовый"!
Если не вмешается COVID-19, 8 октября в Тбилиси должен состояться матч плей-офф первого розыгрыша Лиги наций. На кону сохранение надежды стать участником финальной части чемпионата Европы. Вот и посмотрим, как все выйдет у еще одного "спорного" рулевого Михаила Мархеля.
Но это уже совсем другая история.
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Вот и все закончилось! Конечно, не вообще и не всюду, чай не Апокалипсис, но в еврокубковой кампании белорусских футбольных клубов совершенно точно зафиксирован...
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