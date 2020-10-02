«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Болельщик хозяев посетил игру с бело-красно-белым флагом, который под запретом в КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона КХЛ рижское дома оказалось сильнее минского «Динамо» (4:3 Б).

Отметим, что один из болельщиков хозяев пронес на игру бело-красно-белый флаг.

Напомним, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» запрещены на матчах . Белорусские символы входят в перечень изображений, запрещенные для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей лиги.