ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Болельщик хозяев посетил игру с бело-красно-белым флагом, который под запретом в КХЛ

02.10.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона КХЛ рижское «Динамо» дома оказалось сильнее минского «Динамо» (4:3 Б).

Отметим, что один из болельщиков хозяев пронес на игру бело-красно-белый флаг.

Напомним, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» запрещены на матчах КХЛ. Белорусские символы входят в перечень изображений, запрещенные для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей лиги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного сезона КХЛ рижское «Динамо» дома оказалось сильнее минского «Динамо» (4:3 Б).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли. Карстен вошла в состав совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика