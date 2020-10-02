|
«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Болельщик хозяев посетил игру с бело-красно-белым флагом, который под запретом в КХЛ
02.10.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче регулярного сезона КХЛ рижское
Отметим, что один из болельщиков хозяев пронес на игру бело-красно-белый флаг.
Напомним, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» запрещены на матчах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Болельщик хозяев посетил игру с бело-красно-белым флагом, который под запретом в КХЛ
В очередном матче регулярного сезона КХЛ рижское «Динамо» дома оказалось сильнее минского «Динамо» (4:3 Б).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)