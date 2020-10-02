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Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли. Карстен вошла в состав совета
02.10.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли.
Избраны также первый заместитель председателя Александр Бурло, заместитель председателя Сергей Хмельков. Решением конференции утверждены генеральный секретарь, казначей, а также изменения в состав совета Белорусской федерации гребли, в который включены двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, призеры Игр Юлия Бичик и Наталья Волчек.
В работе конференции федерации гребли приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрий Довгаленок и делегаты территориальных организаций Белорусской федерации гребли.
Конференция также приняла решение через год, в 3-4 кварталах 2021 года, вновь подвести итоги работы объединения, выступления национальной команды по гребле академической на Олимпийских играх в Токио и, при необходимости, внести уточнения в избранную конференцией организационно-кадровую структуру.
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Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли. Карстен вошла в состав совета
Александр Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли.
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