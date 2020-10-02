ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли. Карстен вошла в состав совета

02.10.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Александр Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли.

Избраны также первый заместитель председателя Александр Бурло, заместитель председателя Сергей Хмельков. Решением конференции утверждены генеральный секретарь, казначей, а также изменения в состав совета Белорусской федерации гребли, в который включены двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, призеры Игр Юлия Бичик и Наталья Волчек.

В работе конференции федерации гребли приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрий Довгаленок и делегаты территориальных организаций Белорусской федерации гребли.

Конференция также приняла решение через год, в 3-4 кварталах 2021 года, вновь подвести итоги работы объединения, выступления национальной команды по гребле академической на Олимпийских играх в Токио и, при необходимости, внести уточнения в избранную конференцией организационно-кадровую структуру.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гурков – Левченко: «За тобой добро, правда и весь народ Беларуси. Призываю спортивное сообщество не оставаться в стороне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика