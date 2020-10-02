Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли. Карстен вошла в состав совета

Источник материала: Tribuna.com

Александр Мошенский переизбран на пост председателя Белорусской федерации гребли.

Избраны также первый заместитель председателя Александр Бурло, заместитель председателя Сергей Хмельков. Решением конференции утверждены генеральный секретарь, казначей, а также изменения в состав совета Белорусской федерации гребли, в который включены двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, призеры Игр Юлия Бичик и Наталья Волчек.

В работе конференции федерации гребли приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрий Довгаленок и делегаты территориальных организаций Белорусской федерации гребли.

Конференция также приняла решение через год, в 3-4 кварталах 2021 года, вновь подвести итоги работы объединения, выступления национальной команды по гребле академической на Олимпийских играх в Токио и, при необходимости, внести уточнения в избранную конференцией организационно-кадровую структуру.