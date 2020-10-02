Александра Романовская: «Если в историю углубиться, то видно, что мы не часть России. Мы – отдельные люди»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская фристайлистка Александра Романовская рассказала о том, почему белорусы могут собой городиться.

– Почему белорусы должны собой гордиться?

– Потому что есть чем. Хотя бы объединенностью, силой духа, своей историей. Много чем. Особенно сейчас, в такое время. Белорусы показали себя на весь мир. Элементарно то, как другие восхищаются методом и способом выражения недовольство.

Есть же еще стереотип. Многие считают нас чуть ли не частью России. Когда приезжаешь в другие страны.

– Ты обижаешься?

– Да, меня такое задевает. Еще долго спорила с российскими фристайлистами. Мы все дружим. Они говорили Белоруссия. Меня дико бомбило одно время. Всех всегда исправляла. Если он два раза скажет в предложении, два раза исправлю.

Говорю российским фристайлистам: «Если вы называете нашу страну Белоруссия, буду называть вашу страну Россисия». Ну что это такое.

Понятно, что им это тяжело воспринимать. Но вроде отвоевала хотя бы то, чтобы они нормально называли страну. Это никак не влияет на наши отношения.

Даже если в историю углубиться, то видно, что мы не часть России. Мы – отдельные люди. У нас довольно много отличительных черт.

– Можешь для россиян сформулировать, чем мы от них отличаемся?

– Мы добрее, приветливее в какой-то степени. Соседство с другими странами тоже откладывает определенный отпечаток. Это в какой-то степени смесь культур. У Беларуси очень благородная история. Даже она влияет на то, что происходит с людьми. Это прорастает из поколение в поколение. И имеет свой отпечаток, – сказала Романовская.