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«Оренбург» сделал «Блэк Старз» предложение об аренде Янсане. Несколько дней назад футболист ушел из «Ислочи»

02.10.2020 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» сделал «Блэк Старз» официальное предложение об аренде нападающего Момо Янсане с правом последующего выкупа.

23-летний уроженец Гвинеи подписал контракт с «Блэк Старз» 26 сентября 2020 года. До этого нападающий выступал за «Ислочь». За минский клуб форвард провел 57 матчей, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Янсане дважды вызывался в сборную Гвинеи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 650 тыс.

Ранее сообщалось, что из «Ислочи» футболист ушел за 300 тыс долларов.

Главным тренером «Оренбурга» является Марцел Личка, в прошлом сезоне тренировавший брестское «Динамо».

 
 
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Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» сделал «Блэк Старз» официальное предложение об аренде нападающего Момо Янсане с правом последующего выкупа.
 
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