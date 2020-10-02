«Оренбург» сделал «Блэк Старз» предложение об аренде Янсане. Несколько дней назад футболист ушел из «Ислочи»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Чемпионату» , «Оренбург» сделал «Блэк Старз» официальное предложение об аренде нападающего Момо Янсане с правом последующего выкупа.

23-летний уроженец Гвинеи подписал контракт с «Блэк Старз» 26 сентября 2020 года. До этого нападающий выступал за «Ислочь». За минский клуб форвард провел 57 матчей, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Янсане дважды вызывался в сборную Гвинеи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 650 тыс.

Ранее сообщалось, что из «Ислочи» футболист ушел за 300 тыс долларов.

Главным тренером «Оренбурга» является Марцел Личка, в прошлом сезоне тренировавший брестское «Динамо».