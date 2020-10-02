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Ролан Гаррос. Халеп, Бертенс вышли в 1/8 финала, Бушар, Мертенс выбыли
02.10.2020 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу на «Ролан Гаррос» чемпионка-2018 Симона Халеп играет с Амандой Анисимовой.
Сетка турнира
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
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В пятницу на «Ролан Гаррос» чемпионка-2018 Симона Халеп играет с Амандой Анисимовой.
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