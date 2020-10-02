ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ролан Гаррос. Халеп, Бертенс вышли в 1/8 финала, Бушар, Мертенс выбыли

02.10.2020 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В пятницу на «Ролан Гаррос» чемпионка-2018 Симона Халеп играет с Амандой Анисимовой.

 

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина)  Екатерина Александрова (Россия)
6:4|7:5
Дата проведения
2 октября, 12.20
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Аманда Анисимова (США)
6:0|6:1
Дата проведения
2 октября, 14.48
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша)  Эжени Бушар (Канада)
6:3|6:2
Дата проведения
2 октября, 12.24
Онлайн матча

 

Надя Подорошка (Аргентина)  Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
6:3|6:2
Дата проведения
2 октября, 13.53
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия)  Цветана Пиронкова (Болгария)
5:7|6:4|6:3
Дата проведения
2 октября, 18.37
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  Элиза Мертенс (Бельгия)
1:6|6:4|7:5
Дата проведения
2 октября, 16.04
Онлайн матча

 

Кики Бертенс (Нидерланды)  Катерина Синякова (Чехия)
6:2|6:2
Дата проведения
2 октября, 20.52
Онлайн матча

 

Мартина Тревисан (Италия)  Мария Саккари (Греция)
1:6|7:6|3:1
Дата проведения
2 октября, 20.18
Онлайн матча

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу на «Ролан Гаррос» чемпионка-2018 Симона Халеп играет с Амандой Анисимовой.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Оренбург» сделал «Блэк Старз» предложение об аренде Янсане. Несколько дней назад футболист ушел из «Ислочи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика