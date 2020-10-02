ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Федерация баскетбола Швеции поддержала Левченко: «Надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka»

03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Федерация баскетбола Швеции опубликовала твит в поддержку арестованной на 15 суток белоруской баскетболистки Елены Левченко.

«Федерация баскетбола Швеции поддерживает арестованную Елену Левченко. Легендарная баскетболистка была задержана в Беларуси из-за участия в демонстрациях. Мы надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka» – говорится в сообщении ФБШ.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо – Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звезд белорусского спорта.

Елена Левченко – чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.

Новости дня
Новости спорта
 
Мама Левченко принимает участие во встрече с депутатом Европарламента. Также на встрече присуствуют Герасименя, Кравченко и Попов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика