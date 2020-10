Федерация баскетбола Швеции поддержала Левченко: «Надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka»

Источник материала: Tribuna.com

Федерация баскетбола Швеции опубликовала твит в поддержку арестованной на 15 суток белоруской баскетболистки Елены Левченко.

«Федерация баскетбола Швеции поддерживает арестованную Елену Левченко. Легендарная баскетболистка была задержана в Беларуси из-за участия в демонстрациях. Мы надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka» – говорится в сообщении ФБШ.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток . Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо – Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звезд белорусского спорта.

Елена Левченко – чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.

Sweden Basketball supports @yelenaleu . This Olympic athlete and iconic basketball player has been arrested in Belarus during a demonstration.

We hope she will be released ASAP. #FreeLeuchanka https://t.co/9IdinNilBo