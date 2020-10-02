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Федерация баскетбола Швеции поддержала Левченко: «Надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka»
03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Федерация баскетбола Швеции опубликовала твит в поддержку арестованной на 15 суток белоруской баскетболистки Елены Левченко.
«Федерация баскетбола Швеции поддерживает арестованную Елену Левченко. Легендарная баскетболистка была задержана в Беларуси из-за участия в демонстрациях. Мы надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka» – говорится в сообщении ФБШ.
Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка
Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо – Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звезд белорусского спорта.
Елена Левченко – чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.
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