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Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Сити» в гостях у «Лидса», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 4-м туре АПЛ
В воскресенье «Арсенал» принимает «Шеффилд Юнайтед»,
Чемпионат Англии
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Сити» в гостях у «Лидса», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
В 4-м туре АПЛ «Челси» играет дома с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» встречается на выезде с «Лидсом».
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