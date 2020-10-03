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Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Сити» в гостях у «Лидса», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 4-м туре АПЛ «Челси» играет дома с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» встречается на выезде с «Лидсом».

В воскресенье «Арсенал» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм», завершится тур матчем «Астон Вилла» – «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

4-й тур

Челси – Кристал Пэлас
Дата проведения
3 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Манчестер Сити
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Элланд Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ньюкасл – Бернли
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Вест Хэм
Дата проведения
4 октября, 14.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вест Бромвич
Дата проведения
4 октября, 14.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Фулхэм
Дата проведения
4 октября, 16.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
4 октября, 16.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
4 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Астон Вилла – Ливерпуль
Дата проведения
4 октября, 21.15, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 4-м туре АПЛ «Челси» играет дома с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» встречается на выезде с «Лидсом».
 
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