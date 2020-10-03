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Макслайн – первая лига. 20-й тур. «Гомель» встречается с «Оршей» и другие матчи

03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся матчи 20-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».

Макслайн – первая лига

20-й тур

Химик Светлогорск – Лида
Дата проведения
3 октября, 15.00, «Химик»
Онлайн матча
Ошмяны – Сморгонь
Дата проведения
3 октября, 15.30, «стадион ФОК»
Онлайн матча
Гомель – Орша
Дата проведения
3 октября, 16.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча
Гранит – Слоним 2017
Дата проведения
4 октября, 15.30, «Полесье»
Онлайн матча
Локомотив Гомель – Волна
Дата проведения
4 октября, 16.00, «Локомотив»
Онлайн матча

Добавим, что матчи «Крумкачы» – «Спутник» и «Нафтан» – «Арсенал» перенесены на более поздний срок из-за участия команд в 1/8 финала Кубка Беларуси.

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня состоятся матчи 20-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
 
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