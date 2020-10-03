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Макслайн – первая лига. 20-й тур. «Гомель» встречается с «Оршей» и другие матчи
03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоятся матчи 20-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
Макслайн – первая лига
20-й тур
Гомель – Орша
Добавим, что матчи «Крумкачы» – «Спутник» и «Нафтан» – «Арсенал» перенесены на более поздний срок из-за участия команд в 1/8 финала Кубка Беларуси.
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Сегодня состоятся матчи 20-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
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