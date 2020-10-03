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КХЛ. «Локомотив» принимает «Йокерит», «Салават» в гостях у «Нефтехимика»
03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день КХЛ
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» играет дома с «Йокеритом», «Витязь» – с рижским «Динамо», а «Салават Юлаев» встречается на выезде с «Нефтехимиком».
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