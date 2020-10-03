ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. «Локомотив» принимает «Йокерит», «Салават» в гостях у «Нефтехимика»

03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» играет дома с «Йокеритом», «Витязь» – с рижским «Динамо», а «Салават Юлаев» встречается на выезде с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Локомотив – Йокерит
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Салават Юлаев
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Динамо Рига
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» играет дома с «Йокеритом», «Витязь» – с рижским «Динамо», а «Салават Юлаев» встречается на выезде с «Нефтехимиком».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», ЦСКА в гостях у «Урала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика