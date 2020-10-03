|
Париматч-Экстралига. «Металлург» в гостях у «Немана» и другие матчи
03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоятся очередные матчи «Париматч-Экстралиги».
Париматч-Экстралига
Отметим, что оршанскому «Локомотиву» в матче с «Шахтером» засчитано техническое поражение. Ранее сообщалось, что у команды из Орши нет возможности приехать на игру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоятся очередные матчи «Париматч-Экстралиги».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)