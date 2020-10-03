Париматч-Экстралига. «Металлург» в гостях у «Немана» и другие матчи

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся очередные матчи «Париматч-Экстралиги».

Париматч-Экстралига

Отметим, что оршанскому «Локомотиву» в матче с «Шахтером» засчитано техническое поражение. Ранее сообщалось, что у команды из Орши нет возможности приехать на игру.

Календарь Париматч-Экстралиги

Таблица Париматч-Экстралиги