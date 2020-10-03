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Париматч-Экстралига. «Металлург» в гостях у «Немана» и другие матчи

03.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся очередные матчи «Париматч-Экстралиги».

Париматч-Экстралига

Могилев – Юность-Минск
Дата проведения
3 октября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Могилев»
Онлайн матча Видео
Неман – Металлург Жлобин
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Ледовый дворец спорта Гродно»
Онлайн матча Видео
Динамо-Молодечно – Гомель
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Ледовый дворец Молодечно»
Онлайн матча Видео
Локомотив Орша – Шахтер Солигорск 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Дата проведения
3 октября, 17.00
Онлайн матча Видео

Отметим, что оршанскому «Локомотиву» в матче с «Шахтером» засчитано техническое поражение. Ранее сообщалось, что у команды из Орши нет возможности приехать на игру.

Календарь Париматч-Экстралиги

Таблица Париматч-Экстралиги

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сегодня состоятся очередные матчи «Париматч-Экстралиги».
 
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