Долидович о Гуськовой и Романовской: «Они настоящие! Фристайл – вы лучшие!»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский лыжник поделился мнением о белорусских фристайлистках.

«Давным-давно после одного совместного с Сергеем Щурко и другими спортсменами Беларуси, выезда в районный город с благотворительными целями, подвозил в Минск двух подающих надежд молодых фристайлисток. Молодые. Сопливые :). Смешные. Но уже тогда со своим стержнем внутри. Гуськова( чемпион Игр-2018) и Романовская(чемпион ЧМ-2019). Они настоящие! Фристайл – вы лучшие!» – написал Долидович в Facebook.