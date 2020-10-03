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Долидович о Гуськовой и Романовской: «Они настоящие! Фристайл – вы лучшие!»
03.10.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский лыжник
«Давным-давно после одного совместного с Сергеем Щурко и другими спортсменами Беларуси, выезда в районный город с благотворительными целями, подвозил в Минск двух подающих надежд молодых фристайлисток. Молодые. Сопливые :). Смешные. Но уже тогда со своим стержнем внутри. Гуськова( чемпион Игр-2018) и Романовская(чемпион ЧМ-2019). Они настоящие! Фристайл – вы лучшие!» –
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Известный белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о белорусских фристайлистках.
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